В Москве состоится Российская неделя маркетинга 2018 

C 23 по 26 мая в Москве пройдет крупнейший в России и СНГ ежегодный международный бизнес-форум Российская Неделя Маркетинга 2018.
Форум посвящен маркетингу, клиентоориентированности и продвижению. Его главными темами станут:
• маркетинговые инновации;
• искусственный интеллект в маркетинге;
• управление продуктовым портфелем;
• диджитал эра маркетинга;
• трендспоттинг;
• контент-маркетинг;
• технологии в маркетинге;
• маркетинговая стратегия;
• цифровая эра;
• трансформации рынка;
• лидогенерация;
• performance marketing;
• ICO В течение четырех дней участники мероприятия смогут общаться с лидерами мнений и руководством компаний.
Форум будет проходить в формате параллельных выступлений спикеров в двух залах. В Конгресс Зале состоятся панельные дискуссии, бизнес батлы и шоу лекции. В Зале Мастер-классов спикеры проведут тренинги и воркшопы. После завершения выступлений участники смогут задать вопросы спикерам.
Эксперты помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса (разработка финансовой стратегии для своих маркетинговых кампаний, глубокий анализ таргетированной рекламы, SMM и многое другое).
Вас ждут лучшие из лучших спикеров:
Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций);
Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes);
Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер);
Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public»);
Андрей Амлинский (Автор слоганов «Не тормози — сникерсни», «Есть идея — есть Икеа», концепций для брендов «МТС», «Техносила», «Bork» и др.);
Игорь Ларин (Директор по маркетингу решений IBM в Центральной и Восточной Европе);
Александра Сычева (Директор по маркетингу компании Charisma).
Мероприятие будут транслировать в прямом эфире в интернете. Видео можно просматривать из любой точки мира. Участники, которые не могут присутствовать на мероприятии лично, получают доступ к трансляции.
«Российская Неделя Маркетинга 2018» пройдет при поддержке более чем 350 партнёров, среди которых: информационное агентство «ТАСС», REG.ru, информационное агентство «Интерфакс», «РБК», «Аргументы и факты», Infox, RG.RU, KudaGo.com, Adindex, интернет-проект cfin.ru, 2ГИС, Rabota.ru, издательские дома «Альпина Паблишер», «Питер», Moscow Business School, «Манн, Иванов и Фербер», Boomstarter, hh.ru, Mail.RU, InterMedia, Нетология и многие другие.
По итогу конференции вы получите знания, которые приумножат вашу прибыль, подарят свежие идеи и технологии на будущий год.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.