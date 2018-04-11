В Москве состоится Российская неделя маркетинга 2018

C 23 по 26 мая в Москве пройдет крупнейший в России и СНГ ежегодный международный бизнес-форум Российская Неделя Маркетинга 2018.

Форум посвящен маркетингу, клиентоориентированности и продвижению. Его главными темами станут:

• маркетинговые инновации;

• искусственный интеллект в маркетинге;

• управление продуктовым портфелем;

• диджитал эра маркетинга;

• трендспоттинг;

• контент-маркетинг;

• технологии в маркетинге;

• маркетинговая стратегия;

• цифровая эра;

• трансформации рынка;

• лидогенерация;

• performance marketing;

• ICO В течение четырех дней участники мероприятия смогут общаться с лидерами мнений и руководством компаний.

Форум будет проходить в формате параллельных выступлений спикеров в двух залах. В Конгресс Зале состоятся панельные дискуссии, бизнес батлы и шоу лекции. В Зале Мастер-классов спикеры проведут тренинги и воркшопы. После завершения выступлений участники смогут задать вопросы спикерам.

Эксперты помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса (разработка финансовой стратегии для своих маркетинговых кампаний, глубокий анализ таргетированной рекламы, SMM и многое другое).

Вас ждут лучшие из лучших спикеров:

Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций);

Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes);

Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер);

Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public»); (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public»);

Андрей Амлинский (Автор слоганов «Не тормози — сникерсни», «Есть идея — есть (Автор слоганов «Не тормози — сникерсни», «Есть идея — есть Икеа », концепций для брендов « МТС », «Техносила», «Bork» и др.);

Игорь Ларин (Директор по маркетингу решений (Директор по маркетингу решений IBM в Центральной и Восточной Европе);

Александра Сычева (Директор по маркетингу компании Charisma).

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире в интернете. Видео можно просматривать из любой точки мира. Участники, которые не могут присутствовать на мероприятии лично, получают доступ к трансляции.

По итогу конференции вы получите знания, которые приумножат вашу прибыль, подарят свежие идеи и технологии на будущий год.