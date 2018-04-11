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Обрабатывающая промышленность Британии показала спад
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Обрабатывающая промышленность Британии показала спад 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Производство в обрабатывающих отраслях Великобритании в феврале снизилось впервые с марта 2017 года на фоне падения выпуска машин и оборудования, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/SAM STEPHENSON
Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% относительно января, когда объем производства не изменился, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). В целом промышленное производство выросло на 0,1% — меньше, чем ожидалось. В семи из 13 секторов обрабатывающей промышленности в феврале наблюдалось снижение. Выпуск машин и оборудования упал на 3,9% после позитивной динамики в январе. Как отмечает ONS, не было свидетельств того, что снежный шторм «Зверь с Востока» (Beast from the East) повлиял на производство в феврале. Непогода охватила страну только в конце этого месяца. Тем не менее шторм мог способствовать сокращению объема строительства на 1,6%. Ранее производство в обрабатывающих отраслях оказывало поддержку экономике Великобритании, в то время как ускорение инфляции негативно влияет на потребительские расходы.
Ссылки по теме
Потребительские расходы в Британии ослабли в марте Экономика Британии замедлилась из-за снегопадов Производственный PMI Великобритании вырос в марте Теперь же стимул для роста может создать торговля. Дефицит торговли товарами и услугами сократился значительно больше, чем ожидалось, и составил в феврале 965 млн фунтов стерлингов ($1,37 млрд). Падение стоимости экспорта более чем компенсировалось еще большим сокращением импорта, в основном за счет машин и транспортного оборудования и топлива. Как сообщали «Вести. Экономика», ВВП Великобритании в IV квартале увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост в годовом выражении составил 1,4%. Это минимальный показатель более чем за пять лет. По итогам 2017 года ВВП увеличился на 1,8% после роста на 1,9% в 2016 году.
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