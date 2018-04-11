Обрабатывающая промышленность Британии показала спад

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Производство в обрабатывающих отраслях Великобритании в феврале снизилось впервые с марта 2017 года на фоне падения выпуска машин и оборудования, сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/SAM STEPHENSON

Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% относительно января, когда объем производства не изменился, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). В целом промышленное производство выросло на 0,1% — меньше, чем ожидалось. В семи из 13 секторов обрабатывающей промышленности в феврале наблюдалось снижение. Выпуск машин и оборудования упал на 3,9% после позитивной динамики в январе. Как отмечает ONS, не было свидетельств того, что снежный шторм «Зверь с Востока» (Beast from the East) повлиял на производство в феврале. Непогода охватила страну только в конце этого месяца. Тем не менее шторм мог способствовать сокращению объема строительства на 1,6%. Ранее производство в обрабатывающих отраслях оказывало поддержку экономике Великобритании, в то время как ускорение инфляции негативно влияет на потребительские расходы.

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