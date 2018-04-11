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Эксперты: Украина не сможет остановить строительство «Северного потока-2»
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Эксперты: Украина не сможет остановить строительство «Северного потока-2» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«У Украины нулевые шансы переубедить Германию не строить „Северный поток“, — заявил политтехнолог Дмитрий Разумков на канале NewsOne.
По мнению эксперта, позиция Украины в данном вопросе будет интересовать Германию не в первую очередь. По словам политолога, изменить ситуацию могут только неадекватные действия со стороны российской власти, которые приведут к новой эскалации конфликта на Донбассе.
»Северный поток» будут строить, и позиция Германии не поменяется в этом вопросе», — подытожил он. Как считает политолог-международник Николай Капитоненко, единственный путь миминизации потерь для Украины — это заняться своей газотранспортной системой, сделать транзит газа экономически более выгодным для европейцев.
«Но пока страна остается коррумпированным и неэффективным государством, шансов переубедить европейцев нет», — пояснил эксперт.
Однако журналист Виталий Портников считает, что украинская труба останется востребованной даже после строительства «Северного потока» и «Турецкого потока», так как потребление газа Европой будет увеличиваться в связи с отказом некоторых стран, в том числе Германии, от атомной и угольной энергетики.
«На тот момент когда «Северный поток» заработает на полную мощность где-то к 2020-2023 году по украинской ГТС будет перекачиваться около 55 млрд кубометров газа, что чуть меньше, чем было 2 года назад» — заявил журналист на «5 канале».
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