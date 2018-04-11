В Бразилии снизился уровень инфляции в марте

Бразилиа , 11 апреля / Синьхуа / — По данным, опубликованным во вторник Бразильским институтом географии и статистики, в марте этого года уровень инфляции в стране составил 0,09 проц., что ниже прогноза и показателя февраля, который составил 0,32 проц.

В марте уровень годовой инфляции в Бразилии составил 2,68 проц., что ниже 2,84-процентного уровня февраля и целевого показателя ЦБ . Государственная валютная комиссия при ЦБ установила 4,5-процентный уровень в качестве медианы инфляции в этом и следующем годах.

Ранее Бразильский институт географии и статистики обнародовал данные, согласно которым уровень инфляции в стране в 2017 году составил 2,95 проц., что стало самым низким показателем за 19 лет.

По мнению экспертов, текущий уровень инфляции в Бразилии является сравнительно низким, безработица находится на высоком уровне, в связи с этим ЦБ продолжит снижать базисную процентную ставку, которая в марте была снижена до 6,5 проц. —0—