В Бразилии снизился уровень инфляции в марте 

Бразилиа, 11 апреля /Синьхуа/ — По данным, опубликованным во вторник Бразильским институтом географии и статистики, в марте этого года уровень инфляции в стране составил 0,09 проц., что ниже прогноза и показателя февраля, который составил 0,32 проц.
В марте уровень годовой инфляции в Бразилии составил 2,68 проц., что ниже 2,84-процентного уровня февраля и целевого показателя ЦБ. Государственная валютная комиссия при ЦБ установила 4,5-процентный уровень в качестве медианы инфляции в этом и следующем годах.
Ранее Бразильский институт географии и статистики обнародовал данные, согласно которым уровень инфляции в стране в 2017 году составил 2,95 проц., что стало самым низким показателем за 19 лет.
По мнению экспертов, текущий уровень инфляции в Бразилии является сравнительно низким, безработица находится на высоком уровне, в связи с этим ЦБ продолжит снижать базисную процентную ставку, которая в марте была снижена до 6,5 проц. —0—