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Медведев назвал самую большую проблему России
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Медведев назвал бедность самой большой проблемой России 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бедность остается острейшей проблемой, сделанного за эти годы недостаточно, чтобы ее победить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.
"Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное — самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить", — сказал Медведев.
Он напомнил, что правительство приняло решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11,163 тысячи рублей. "Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере", — добавил премьер-министр.
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