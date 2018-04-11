Введение пошлин на все интернет-заказы дало бы бюджету 60 млрд руб.

Эффект от отмены беспошлинного ввоза посылок для российского бюджета составит «порядка 60 млрд рублей, если сумма-порог будет понижена до нуля», — сказал глава Ассоциации. АКИТ считает, что существующий порядок, при котором пошлиной облагаются только интернет-заказы стоимостью от 1000 евро, ставит российские интернет— магазины в неравные условия по отношению к зарубежным.

Ассоциация «сделает все возможное» для введения пошлин на все интернет-заказы, заявил Федоров. «И российским производителям, и российским интернет-магазинам это очень сильно поможет, — уверен он. — Мы видим, что скоро от российской интернет-торговли не останется вообще ничего».

В настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью 1000 евро, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.

С 1 января начал действовать Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно которому в 2018 году лимит беспошлинных интернет-покупок в течение одного месяца сохраняется на уровне 1000 тыс. евро и 31 кг.

С начала 2019 года этот порог планируется снизить до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. При этом речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.