Введение пошлин на все интернет-заказы дало бы бюджету 60 млрд руб. 

Российский бюджет получит около 60 млрд рублей в случае введения пошлин на ввоз интернет-заказов любой стоимости, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров в эфире телеканала НТВ, передает ТАСС.
Эффект от отмены беспошлинного ввоза посылок для российского бюджета составит «порядка 60 млрд рублей, если сумма-порог будет понижена до нуля», — сказал глава Ассоциации. АКИТ считает, что существующий порядок, при котором пошлиной облагаются только интернет-заказы стоимостью от 1000 евро, ставит российские интернет— магазины в неравные условия по отношению к зарубежным.
Ассоциация «сделает все возможное» для введения пошлин на все интернет-заказы, заявил Федоров. «И российским производителям, и российским интернет-магазинам это очень сильно поможет, — уверен он. — Мы видим, что скоро от российской интернет-торговли не останется вообще ничего».
В настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью 1000 евро, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.
С 1 января начал действовать Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно которому в 2018 году лимит беспошлинных интернет-покупок в течение одного месяца сохраняется на уровне 1000 тыс. евро и 31 кг.
С начала 2019 года этот порог планируется снизить до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. При этом речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.
Министерство финансов в понедельник предложило снизить порог беспошлинного ввоза посылок до 500 евро на полгода раньше плана — с 1 июля 2018 года, а до 200 евро — с 2019 года.