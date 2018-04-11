«Россия обратит санкции себе на пользу»

Медведев: РФ справится с санкциями и не забудет тех, кто продолжает такую политику

"Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывают роль врага. И старались и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, и последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке", — заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

Он подчеркнул: "Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране".

По мнению председателя правительства, 2012-2018 года были шестью годами "избавления от иллюзий, иллюзий о наших партнерах".

"Сотрудничество — это всегда выгоднее, чем конфронтация. В экономике. В культуре. В борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам всем представляется очевидной. Но, к сожалению, это оказалось не так", — отметил Медведев.

При этом он обратил особое внимание на тот факт, что "сценарии глобального развития сегодня пишут не только силы [страны, проводящие антироссийскую политику]". "Интеграцию и сотрудничество с Россией успешно развивают страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского пространства. А один только ЕврАзЭС — это сегодня 180 млн человек", — сказал глава кабинета министров. На его взгляд, "это другая реальность и с ней сегодня все вынуждены считаться".

Говоря о шести годах, во время которых работал нынешний состав правительства, премьер назвал их шестью годами испытаний.

"Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно", — пояснил он.

Среди главных проблем, с которыми пришлось столкнуться, глава кабмина перечислил "мировой финансовый кризис, обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков".