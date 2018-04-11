Торги между биржей Шанхая и LSE запустят в 2018 году

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Китай намерен запустить механизм перекрестных торгов между Шанхайской и Лондонской биржами в этом году. Об этом заявил глава Народного банка Китая И Ган, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао (провинция Хайнань), пишет Bloomberg.

Фото: EPA/QILAI SHEN

Программа с London Stock Exchange Group Plc станет третьей системой, которая предоставит иностранцам доступ к рынку акций материкового Китая — второму по величине в мире. Связь между биржами Шанхая и Гонконга была установлена в ноябре 2014 года, между Гонконгом и биржей Шэньчжэня — в декабре 2016 года. Соглашение об установлении связи между Лондонской и Шанхайской биржами действует с сентября 2015 года. Об этих планах было объявлено в ходе визита тогдашнего канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна в Китай. В ноябре 2016 года LSE и Шанхайская биржа договорились «разработать правила и механизмы реализации» соглашения. Детали программы пока не раскрываются. Однако в ноябре 2016 года бывший гендиректор LSE Ксавье Роле заявил в интервью South China Morning Post, что связь с Лондонской биржей «будет полностью отличаться от связи между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая». Планируется «новая концепция» связи между биржами, которая позволит китайским инвесторам торговать акциями, размещенными в Лондоне, за пределами торговых часов в Великобритании, уточнил Роле. Механизм перекрестных торгов между Лондонской и Шанхайской биржами имеет символическое значение, отмечает Хуан Дуншэн, руководитель отдела исследований в Weifang Fund, который управляет активами более чем на 4 млрд юаней ($637 млн).

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Китай не будет девальвировать юань из-за спора с США Си: Китай откроет экономику и снизит пошлины Крупнейшие финансовые центры мира По его словам, британские инвесторы уже имеют доступ к акциям материкового Китая через связь с Гонконгской биржей, а китайские трейдеры могут использовать оффшорные дочерние компании своих брокеров, чтобы покупать акции в Лондоне. Однако связь между Шанхайской и Лондонской биржами означает, что Китай активизирует усилия, чтобы открыть рынок и придать юаню статус мировой валюты. Как сообщали «Вести. Экономика», на форуме в Боао И Ган, возглавивший центробанк в прошлом месяце, повторил предыдущие обещания Пекина открыть финансовый сектор. Китай предоставит зарубежным инвесторам доступ к трастам, финансовому лизингу, автокредитованию и потребительскому кредитованию к концу года, заявил он. Правительство также не будет устанавливать ограничения на иностранную собственность для инвестиций в компании по управлению активами, созданные коммерческими банками. И отметил, что большинство мер по открытию финансовых рынков будут реализованы к концу июня. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.