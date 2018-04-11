ЦБ РФ: объем покупок валюты для Минфина может быть снижен при высокой волатильности

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Банк России проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина , однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"В частности, небольшие заявки Минфина могут реализовываться в течении нескольких дней, а не всего месяца. В дни, когда рынок тонкий, к примеру, во время праздничных дней, когда биржа тем не менее работает, сделки могут совершаться в меньших объемах или не совершаться вовсе из-за недостатка ликвидности на рынке. Расписание также может меняться в случае высокой волатильности. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме", — отмечают в ЦБ.

Покупка валюты на валютном рынке

Минфин не совершал покупок на внутреннем валютном рынке 9 апреля, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В частности, в разделе «Факторы формирования ликвидности» в графе «операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» стоит 0 руб. на 9 апреля. При этом в предыдущий торговый день, 6 апреля, Минфин купил валюту на сумму 11,6 млрд рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США , при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется.

Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

В апреле Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.