ЦБ РФ: объем покупок валюты для Минфина может быть снижен при высокой волатильности 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Банк России проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина, однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"В частности, небольшие заявки Минфина могут реализовываться в течении нескольких дней, а не всего месяца. В дни, когда рынок тонкий, к примеру, во время праздничных дней, когда биржа тем не менее работает, сделки могут совершаться в меньших объемах или не совершаться вовсе из-за недостатка ликвидности на рынке. Расписание также может меняться в случае высокой волатильности. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме", — отмечают в ЦБ.
Покупка валюты на валютном рынке
Минфин не совершал покупок на внутреннем валютном рынке 9 апреля, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В частности, в разделе «Факторы формирования ликвидности» в графе «операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» стоит 0 руб. на 9 апреля. При этом в предыдущий торговый день, 6 апреля, Минфин купил валюту на сумму 11,6 млрд рублей.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США, при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется.
Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.
В апреле Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.