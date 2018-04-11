Российский рынок гофрокартона — пан или пропал?

Этимология проблемы

В 2018 году производители упаковки отметили рост цен на гофрокартон. Предприятия, подняли цены в среднем на 3000 рублей.

Три года назад еще более критическая ситуация сложилась на рынке газетной бумаги. Тогда федеральную антимонопольную службу забросали письмами представители печатных издательств. Целлюлозно-бумажные предприятия на фоне девальвации национальной валюты того периода вынуждены были резко поднять цены на 5-15%. Таким образом, печатники были поставлены на грань выживания. На фоне сокращения печатных СМИ, падения тиражей, влияния интернета, исхода рекламодателей, цены на газетную бумагу, по сути, добивали отрасль печатных изданий.

Дело дошло до того, что к решению подключили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева . Разрешение вопроса второе лицо страны поручило Аркадию Дворковичу . Совместно с Министерством промышленной торговли, Министерством связи и ФАС правительство взялось за решение проблемы. В первую очередь, на ЦБК были направлены проверяющие. В результате проверок было выявлено, что не обоснованным может быть повышение цен на 50%, но никак не на 10-15%. Такое решение было мотивировано тем, что повышение цены может быть обусловлено инфляцией и издержками технологического процесса. В Правительстве даже заходила речь о том, чтобы вернуть пошлину на экспорт и отменить (8,3%) пошлину на ввоз. Производителей обвиняли в том, что они игнорируют внутреннего потребителя. Используя отмену пошлин на экспорт, которую упразднили в сентябре 2004, отечественные комбинаты действительно продавали продукцию за рубеж.

В результате переговоров производители согласились не повышать цены выше роста инфляции. Тем не менее, когда начался процесс закрепления достигнутых договоренностей, далеко не все представители отрасли подтвердили намерения подписями. Регулирующие органы не стали настаивать и договорились, по сути, на словах. По некоторым мнениям процесс регулирования остановился на устных договоренностях для того, чтобы не разбалансировать рынок газетной бумаги.

Что же касается цен на картон и гофрокартон, в этом сегменте в 2014 — начале 15-го года, по большому счету, проблема стояла такая же, однако у потребителей этого вида продукции гораздо больше возможностей экономически отреагировать на ситуацию повышения цен, чем у типографий.

Но проблема никуда не исчезла. Потребители трубят о произволе производителей, те, в свою очередь, кивают на мировые тенденции.

Мировые тенденции повышения цен на бумагу и картон

Повышение цен на бумажную продукцию — это мировой тренд. Россия же не изолирована, а наоборот тесно связана с мировым рынком. Как минимум по этой причине цены не могут оставаться на месте. Но о том, что непосредственно влияет на внутренние процессы, поговорим позже. Сейчас важно понять, почему растут цены на внешних рынках?

Общемировой рост цен на бумагу связан, в первую очередь, с повышением стоимости целлюлозы. Целлюлозу используют не только для производства бумаги. Это сырье широко применяется в текстильной отрасли, для выпуска одежды, санитарно-гигиенической продукции и других целей. Одной из причин подорожания является повышение уровня жизни в странах Африки и Латинской Америки. Там повысился спрос на более качественные товары, которые производят из целлюлозы: одежда, гигиеническая продукция ежедневного потребления, бытовые товары первой необходимости. Только в ноябре прошлого года цена сырья для производства беленой целлюлозы перевалила за 950 у. е. в Европе. В Китае выросла почти до 870 долларов. И это далеко не предел.

Следующим драйвером роста стала тенденция к оптимизации и синхронизации производственных мощностей в Европе и Китае. В 2012-2013 годах европейский и китайский рынки целлюлозы переживали период стагнации. По этой причине были закрыты убыточные предприятия. За счет оптимизации только на внутреннем европейском рынке стоимость целлюлозной мелованной бумаги средних граммажей поднялась до 760-840 евро за тонну, а целлюлозный мелованный картон среднего граммажа вырос почти до 1200 евро.

Вслед за Европой оптимизировал рынок и Китай. Следующим драйвером роста стала как раз Поднебесная. В XXI веке эта страна развивается бешеными темпами, и уже сейчас ее экономику по разным параметрам ставят следующей после Соединенных штатов . Гофрокартонные изделия занимают заметное место в китайской экономике, поэтому спрос на тарный картон здесь вырос значительно. Только в 2017 году китайские производители подняли цены на продукцию на 45 долларов, и согласно прогнозам, будут поднимать еще. Узкий круг производителей и высокий внутренний спрос позволяют расти ценам внутри Китая как на дрожжах. Этот процесс открывает путь на китайский рынок для европейцев, которые готовы конкурировать в плане цены и качества.

Это значит, что для других рынков, в частности, для российского, экспортная цена из Европы также стремительно растет. Еще одна причина роста внутреннего рынка Китая — запрет на использование несортированной макулатуры. Единственная альтернатива — целлюлоза. Учитывая мировые тенденции повышения цен на целлюлозу, оптимизацию производств и рост китайского рынка, цены на гофрированный картон повышаются едва ли не каждый квартал.

Причины роста цен в России

Парадоксально, но фундамент той ситуации, которая сложилась на внутреннем рынке картонной тары, был заложен в начале двухтысячных. Конец прошлого века ознаменовался большими инвестициями в индустрию. Внутренний рынок рос, а новые игроки на нем появлялись как грибы после дождя. В определенный момент произошло перенасыщение. Это, в свою очередь, привело к тому, что появился рынок покупателей, которые начали диктовать свои условия. Чтобы удержатся на плаву и сохранить завоеванную часть потребителей, производители вынуждены были снижать цены. Пик развития пришелся на 2008 год. Как раз тогда, когда разразился первый масштабный всемирный экономический кризис, несмотря на который, производители продолжали по инерции поддерживать запущенные ранее проекты. Это привело к так называемой фрагментарности рынка. Половина приходилась на 10 крупных предприятий, а остальную половину поделили между собой около 160 мелких производителей. К 2013 году образовался профицит мощностей более 30%. В связи с известными событиями этого года — падением курса национальной валюты, санкциями — рост рынка гофротары резко упал и составил всего 3%. На следующий год цифра стала еще меньше — 2,5%. Дальше ситуация только усугублялась.

В условиях высокой конкуренции среди производителей и давления со стороны потребителей гофротары цены на продукцию практически не поднимались, начиная с 2012 года. Крупные производители не могли позволить удерживать цены на прежнем уровне. За счет демпинга цен маленьких компаний, производивших дешевый, некачественный товар на недорогом китайском оборудовании, цены были аномально низкими. Еще одним негативным фактором стали непрозрачные тендеры, которые могли закрыться без объективных причин.

Еще один важнейших фактор, который был озвучен в контексте роста цен на мировом рынке — сырье. В процессе производства гофрированной тары доля сырья в себестоимости конечного продукта составляет не менее 75%. За последние шесть лет значительно повысились цены на ряд позиций. На целлюлозный и макулатурный картон они выросли на 16 и 24% соответственно, на целлюлозную бумагу для гофрирования на 21%, на макулатурную бумагу для гофрирования и вовсе на 30%. А повышение стоимости сырья для производства тарных картонов составила 60%.

Падение курса национальной валюты повлекло за собой ряд издержек в важнейших для производителей гофрокартона областях. Так повысились тарифы «естественных монополий» — « РЖД », «Газпром» и других структур. Иначе говоря, тарифы на топливо, перевозки, аренду лесных участков и так далее стали значительно выше. В сложившихся условиях избежать повышения цен не представлялось возможным. Единственной альтернативой оставалось закрытие производства. Несмотря на то, что в целом по стране достаточно производственных мощностей для выпуска тарного картона, значительная часть этого оборудования устарела. На данный момент около 30% мощностей требуют полной замены, а еще 33-35% модернизации.