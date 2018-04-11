Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло на 0,1%, хуже прогноза

Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% по сравнению с январем, а в годовом выражении — на 2,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали роста в месячном выражении на 0,4%, а в годовом — на 2,9%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале в месячном выражении снизился на 0,2%, что стало первым снижением этого индикатора с марта 2017 года. В годовом выражении показатель продемонстрировал рост на 2,5%. Ожидалось, что в месячном выражении показатель вырос на 0,2%, в годовом — на 3,3%.