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Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло на 0,1%, хуже прогноза
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Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло на 0,1%, хуже прогноза 

Прайм 1 час назад
Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% по сравнению с январем, а в годовом выражении — на 2,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста в месячном выражении на 0,4%, а в годовом — на 2,9%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале в месячном выражении снизился на 0,2%, что стало первым снижением этого индикатора с марта 2017 года. В годовом выражении показатель продемонстрировал рост на 2,5%. Ожидалось, что в месячном выражении показатель вырос на 0,2%, в годовом — на 3,3%.
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