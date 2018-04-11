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Си Цзиньпин: миру необходим Китай 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председатель КНР Си Цзиньпин Китай заявил, что прогресс Китая неотделим от всего остального мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
"За последние 40 лет проведения политики реформ и открытости мы поняли важную мысль: развитие Китая неотделимо от всего остального мира, но и миру для развития необходим Китай. Осуществляя политику реформ и открытости, Китай достиг своего развития, сотворил чудо, но посредством своего развития Китай также внес вклад в глобальный прогресс", — сказал Си Цзиньпин.
Он также добавил, Китай продолжит следовать по пути мирного развития, придерживаться стратегии взаимной всеобщей выгоды и открытости.
Ранее Си Цзиньпин сообщил, что Китай снизит тарифы на импорт транспортных средств и на другие товары в текущем году.
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