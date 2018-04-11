Миронов заявил, что правительство не добилось роста экономики

"Робкие попытки организовать стратегическое планирование, определить точки роста и дать им необходимую поддержку не дали видимых результатов. Системно не решена ни одна социальная задача…. Нынешняя экономическая модель развития страны неэффективна, и уклоняться от выбора новой, адекватной условиям России экономической модели правительству больше нельзя", — цитирует депутата его пресс-служба.

Он добавил, что, по его мнению, уровень образованности населения упал, здравоохранение стало платным и недоступным, а пенсионный фонд имеет дефицит бюджета.

"Реформа образования завершилась тем, что уровень образованности населения упал. Реформа здравоохранения — тем, что оно стало платным и недоступным. Пенсионная реформа — дефицитом Пенсионного фонда и постоянным намеком на необходимость повысить пенсионный возраст", — пояснил Миронов.

По мнению парламентария, политика правительства требует не корректировки, а кардинального пересмотра.