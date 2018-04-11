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Миронов заявил, что правительство не добилось роста экономики
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Миронов заявил, что правительство не добилось роста экономики 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство РФ за прошедшие 6 лет не добилось экономического роста и не обеспечило решение социальных проблем, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Депутаты Госдумы РФ в среду в ходе отчета премьер-министра России Дмитрия Медведева о работе правительства задали ему 22 вопроса, большинство из них касались экономики, в меньшей степени — социальной сферы, образования.
"Робкие попытки организовать стратегическое планирование, определить точки роста и дать им необходимую поддержку не дали видимых результатов. Системно не решена ни одна социальная задача…. Нынешняя экономическая модель развития страны неэффективна, и уклоняться от выбора новой, адекватной условиям России экономической модели правительству больше нельзя", — цитирует депутата его пресс-служба.
Он добавил, что, по его мнению, уровень образованности населения упал, здравоохранение стало платным и недоступным, а пенсионный фонд имеет дефицит бюджета.
"Реформа образования завершилась тем, что уровень образованности населения упал. Реформа здравоохранения — тем, что оно стало платным и недоступным. Пенсионная реформа — дефицитом Пенсионного фонда и постоянным намеком на необходимость повысить пенсионный возраст", — пояснил Миронов.
По мнению парламентария, политика правительства требует не корректировки, а кардинального пересмотра.
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