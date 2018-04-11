Эксперты «ВМ» рассказали, к чему приведут колебания курса валют

Тема, которая волнует сейчас каждого россиянина, будоражит и выводит из состояния равновесия: резкое и стремительное падение курса рубля по отношению к другим валютам. Грозят ли нам серьезные изменения, а то и кризис, стоит ли скупать импортную технику или делать продовольственные запасы, рассказали эксперты «ВМ».

Дональда Трампа Колебания рубля начались 9 апреля: курс евро впервые с 2016-го года поднялся сначала выше 74 рублей, а затем — выше 75 рублей. В тот же день курс доллара впервые с начала 2018 года превысил отметку 60 рублей. 10 апреля подорожание основных валют продолжилось: евро перешел отметку в 78 рублей, а доллар — 63 рубля. 11 апреля в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс евро вырос более чем на два рубля к закрытию предыдущей сессии — до 80,14 рублей. Курс доллара также вырос — более чем на полтора рубля к закрытию, до 64,76 рублей. После угрозы президента США России нанести удар по Сирии курс рубля снова начал падать. На 12 апреля Центробанк установил курс доллара в размере 64,06 рублей, а евро — 79,28 рублей.

Сергей ДРОЗДОВ, аналитик группы компании «ФИНАМ»:

— Пока на данный момент процесс можно обозначить как колебание, а не падение рубля. Сейчас один из моментов, который пугает большинство инвесторов, то, что в Сирии может случить мини-военный конфликт. Трамп уже объявил о ракетах, курс, естественно, реагирует. Но пока цена за один доллар не превышает 65 российских рублей, беспокоиться особо не о чем. Слишком крепкий рубль для экономики тоже не является хорошим показателем. Для экономики подвижки выгодны. Бюджет начинает получать дополнительные сверхдоходы от продажи нефти, которая выросла в цене. Конечно, большой минус, что крупные компании, попавшие под санкции, не могут полноценно функционировать и требуется поддержка государства. Как вышло с «Русалом» . На поддержку банков также нужны средства — почти триллион рублей. То есть по сути, что в бюджет придет, то и уйдет. Что важно, не стоит сейчас заниматься валютными играми. Санкции США точно не снимает даже в среднесрочной перспективе, так как они приобрели законный статус. Будут ли они распространяться на госдолг — станет скоро ясно.

— То, что рубль послабеет в среднесрочной перспективе — это уже понятно. Цены будут расти. У нас сейчас 20 миллионов жителей страны находятся за чертой бедности. И если у нас цены пока росли медленно и к этому можно было как-то приспособиться, то, если они резко скакнут, то еще больше людей окажутся в бедственном положении. Возможно, будет откат, но для этого нужны меры. Они готовятся, обсуждается реформа, которая абсолютно необходима для развития экономики. Например, нужно улучшать инвестиционный климат. Пока же неясно, в чем вообще будет состоять реформа. Видно одно — с 2014 года средние доходы россиян упали на 15 процентов. И новые перипетии скажутся на жизни обычных людей.

— Пока сложно сказать, колебание курса — это тренд или временная ситуация. В любом случае импортным компаниям, которые продают россиянам товар, придется подстраиваться под ситуацию и регулировать цены. Людям, конечно же, придется искать альтернативные варианты для экономии на определенных статьях расходов. Те же цены на авиабилеты, выросли. А значит, нужно будет выбирать, на чем отправиться в отпуск и искать более дешевые варианты. Но, важно, что ослабление рубля не будет бесконечным. У этого процесса есть своя цикличность. Также возможен такой исход, что доллар станет и вовсе малоликвидной валютой.

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