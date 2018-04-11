Крупная бытовая техника может подорожать

Рост курса доллара и евро к рублю вынуждает некоторых производителей крупной бытовой техники пересмотреть оптовые цены. Если курс доллара сохранится на нынешнем уровне в течение месяца, подорожать в опте могут и смартфоны, планшеты, ноутбуки и телекоммуникационное оборудование, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

Ослабление рубля подтолкнуло производителей бытовой техники пересмотреть цены на отгружаемую в розницу продукцию. О планах по увеличению закупочных цен на 5–10% объявили несколько производителей. Ослабление рубля также повысило интерес потребителей к бытовой технике (стиральным машинам, холодильникам, микроволновкам и т.п.). По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, с 9 апреля посещения интернет-магазинов выросли 15% по сравнению с обычным уровнем.

Представители мобильной розницы полагают, что изменение курсов валют в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны. В re:Store, МТС и «Связном» на текущий момент корректировать цены не планируют. Однако оптовики предупреждают, что реселлеры будут вынуждены повышать цены, так как товар приобретается у производителей по ценам, номинированным в иностранной валюте. Когда конечный потребитель ощутит эти изменения, будет зависеть от количества товара у конкретного продавца.

По мнению директора по дистрибуции Merlion Татьяны Скоковой, значительного повышения цен можно ожидать только в случае долговременного падения курса рубля. При этом текущая ситуация, скорее всего, отразится на ценах предстоящих поставок, причем не пропорционально текущему росту, а с некоторым запасом.

Пока рост курса означает повышение стоимости на позиции, цена на которые фиксируется и рассчитывается в долларах: комплектующие для ПК, некоторые бренды ноутбуков, смартфонов и планшетов, серверное и другое телекоммуникационное оборудование.