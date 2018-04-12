Эксперт прокомментировал падение курса рубля

Член Международного союза экономистов Игорь Диденко прокомментировал снижение курса рубля, а также рост цен на нефть.

«В декабре 2017 года я говорил о том, что, начиная со второго квартала 2018, рубль ожидает снижение, и этот прогноз полностью подтвердился», — сказал он.

По его словам, очевидно, что и падение курса рубля, и повышение цен на нефть — это следствие резко возросшей геополитической напряжённости.

«И всё-таки обвалом рубля происходящие события я бы не называл, хотя информационный фон вокруг российской валюты складывается однозначно негативный. Всё будет зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации, эскалации или, наоборот, затухания противостояния с США в зоне сирийского конфликта, поскольку санкции, даже значительно ужесточённые в последнее время, всё-таки уже заложены в цены. Если мы не увидим резкого ухудшения международной ситуации, если риск скатиться к прямым военным действиям в Сирии не станет реальным — мой прогноз на этот год прежний, 60-67 рублей за доллар. При этом рубль, безусловно, остаётся под давлением, что делает его более рисковым вложением в среднесрочном периоде, по сравнению с евро или долларом, если вы, конечно, не профессиональный биржевой спекулянт и ориентируетесь в своих сбережениях на горизонт в год или более», — добавил Диденко.

В ходе открытия торгов 12 апреля рубль продолжил снижаться к доллару и евро. Курс доллара вырос на 31 копейку — до 62,90 рубля. Курс евро поднялся на 24 копейки, составив 77,70 рубля.