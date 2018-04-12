Ещё
Эксперт прокомментировал падение курса рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал падение курса рубля 

RT на русском 1 час назад
Член Международного союза экономистов Игорь Диденко прокомментировал снижение курса рубля, а также рост цен на нефть.
«В декабре 2017 года я говорил о том, что, начиная со второго квартала 2018, рубль ожидает снижение, и этот прогноз полностью подтвердился», — сказал он.
По его словам, очевидно, что и падение курса рубля, и повышение цен на нефть — это следствие резко возросшей геополитической напряжённости.
«И всё-таки обвалом рубля происходящие события я бы не называл, хотя информационный фон вокруг российской валюты складывается однозначно негативный. Всё будет зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации, эскалации или, наоборот, затухания противостояния с США в зоне сирийского конфликта, поскольку санкции, даже значительно ужесточённые в последнее время, всё-таки уже заложены в цены. Если мы не увидим резкого ухудшения международной ситуации, если риск скатиться к прямым военным действиям в Сирии не станет реальным — мой прогноз на этот год прежний, 60-67 рублей за доллар. При этом рубль, безусловно, остаётся под давлением, что делает его более рисковым вложением в среднесрочном периоде, по сравнению с евро или долларом, если вы, конечно, не профессиональный биржевой спекулянт и ориентируетесь в своих сбережениях на горизонт в год или более», — добавил Диденко.
В ходе открытия торгов 12 апреля рубль продолжил снижаться к доллару и евро. Курс доллара вырос на 31 копейку — до 62,90 рубля. Курс евро поднялся на 24 копейки, составив 77,70 рубля.
RT на русском: последние новости
Премьеры Украины и Литвы договорились препятствовать реализации «Северного потока — 2» Эксперт оценил возможное введение новых санкций США против России Эксперт прокомментировал выдачу Финляндией разрешения на строительство «Северного потока — 2»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода124
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»56
«Судный день» стал на минуту ближе55
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение