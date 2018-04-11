Рост NYSE в финансах, ТЭК и high-tech напомнил о точках входа и выхода из сделки, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента…

Таким образом, вполне возможно было купить бумаги этого показателя при уровне открытия 2638,41 пункта и продать около уровня внутридневного максимума 2665,45 пункта. Добавлю, что задолго до старта торгов мы спрогнозировали, что справедливая доходность по S&P 500 вчера будет в районе +1,0% и что покупка индекса на старте и продажа на финише станет идеей миллионов. Рост фондовых индексов (Dow 30 вырос на +1,8% до 24408 пунктов) объясняется повышением спроса на сектора финансов, высоких технологий, машин и оборудования, на топливную энергетику при потеплении с Китаем , может быть, временном.

По росту в сфере финансов, крупнейший из торгуемых у нас европейских банков вчера подорожал на +0,9% в рублях, в то время как Bank of America — на +2,0% в долларах. ФРС сигнализирует о возможности повышения ставок. Активно кредитуемый ТЭК на новых максимумах. Скоро сезон отчётности, и первыми отчитываются банки. Кредитные учреждения США во все времена играли главную роль в строительстве инфраструктуры — основном пункте повестки дня Америки на сегодняшний день. Бумаги Bank of America (Nyse: BAC) находятся на не самых высоких уровнях, около $30,5, при цене к прибыли 17,5.

Наметился некоторый поворот в сторону роста в сфере высоких технологий. Самый надёжный из европейских мобильных операторов, которые торгуются за отечественную валюту, вчера увеличился в цене на +3% в рублях, а Verizon подорожал на +3% в долларах. Пока европейские операторы смотрят как лучше продавать трафик, американские операторы внедряют безлимитные планы. Привлечение абонентов в Verizon ускорилось в 2,6 раза до 431 тысячи в последнем отчётном квартале со 167 тысяч в том же квартале годом ранее. 24 апреля выйдет свежая отчётность, но уже сегодня биржа уверена в возможности вернуть около +5% в виде прогнозных дивидендов по некоторым бумагам телекоммуникаций. По технике, этому соответствует отскок от скопления минимумов дня от ноября 2017 года в зоне $44-46. В настоящее время котировки VZ на Nyse около $48,3.

По росту в сфере ТЭК, крупнейшая в Европе государственная компания вчера подорожала на +3% в рублях, тогда как Exxon Mobil — на +3% в долларах. Подорожание эталонного сорта нефти Брент до $70,7 за баррель увеличивает капитализацию топливного сектора. Повышается спрос на ожидаемую дивидендную доходность компаний, которые увеличивали выплаты акционерам в течение всего XXI века. Например, у Exxon Mobil (Nyse: XOM) прогноз по дивидендам +4% в год, цена $77,07, капитализация $327 млрд

В сфере макроэкономики золото резко увеличилось в цене на +0,9% в день, с $1333 до $1345, на слухах о срыве первого раунда американо-китайских переговоров. Увеличение спроса на безопасные активы сдерживало рост доходности трежерис около 2,79%, в то время как у нас отказались от размещения ОФЗ впервые с 2015 года, и доходность десятилеток взлетела с 7% до 7,6% в рублях при ещё более масштабном снижении курса рубля. Пара евро/доллар перед выступлением главы ЕЦБ подскочила на +0,6% в день, к 1,237, под воздействием сведений об ускорении роста производственных цен в США до +2,9% в год (самых быстрых темпов с августа 2014-го) и замедлении потребительской инфляции в Китае до +2,1% с +2,9% в год за один месяц на фоне роста нового кредитования. Сегодня на бирже ждут индекса потребительских цен США и продолжения слушаний Facebook, в ходе которых всё чаще звучит идея о том, что он станет платным.

Что касается шорта на биткойн, то главная криптовалюта всё ещё повторяет судьбу пузыря компании Миссисипи 1717-1720-х годов, и на графике эфира уже рисуется горловина, а у биткойна до этого далеко. Поэтому на фоне 5%-ного отскока эфира, курс биткойна по отношению к самой важной валюте сбережений вырос на +1,3%, до $6832 с $6747, слабее, чем обыкновенные дивидендные акции на мировых биржах. Давление на криптовалюту возрастает по мере расширения регулирования.