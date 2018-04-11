Повысятся ли цены в Приморье из-за падения рубля?

В последние два дня российский рубль резко упал по отношению к другим иностранным валютам на фоне расширения антироссийских санкций США . Впервые за много месяцев доллар стал намного дороже 60 рублей, евро — дороже 75 рублей.

Корр. PRIMPRESS решил узнать, как отразится падение рубля на стоимости некоторых видов товаров.

По словам директора сети магазинов «Домотехника» Виталия Дубового, в ближайшее время цена на бытовую технику не изменится.

«Цена на бытовую технику не вырастет, произойдет это тогда, когда магазины будут производить новые закупки у иностранных партнеров. Однако доллар может снова отпуститься до уровня 58-59 рублей, чего скорей всего и будут ждать магазины бытовой техники, чтобы произвести крупные закупки по старым ценам. Если цена не опустится и продолжит подниматься, то и стоимость товаров будет дорожать пропорционально росту доллара», — считает Виталий Дубовой.

Директор сети магазинов «ДНС» Дмитрий Алексеев выделяет несколько вариантов, как сложится сценарий в ближайшее время: «Первый — падение рубля остановится, тогда цена на бытовую технику не поднимется. Однако если падение рубля продолжится, то скорей всего в мае стоимость будет корректироваться. Очень сложно сказать, как будет на самом деле, однако в течение ближайшего месяца бытовая техника дорожать не будет, если не произойдет ничего еще более значимого».

О корректировке цен рассказали и в дилерском центре Toyota и Lexus, однако там отметили, что это произойдет, если ситуация будет продолжаться.

Меньше всего на счет падения рубля переживают магазины бытовых предметов. Так, по словам генерального директора группы компаний «Зеленый остров» Максима Голишева, изменения курса рубля по отношению к доллару в последние два дня, на ценах в магазинах сети «Зеленый остров» никак не скажется.

«Поставщики товаров всегда ищут там, где дешевле, такая картина произошла и в 2014 году. Цена на товары иностранного происхождения выросла в два раза, однако почти сразу нашлись отечественные заменители. Если рубль продолжит падать, то цена, конечно, изменится, однако у нас это произойдет в последнюю очередь. К тому же появятся и отечественные аналоги», — рассказал Максим Голишев.

По мнению экономиста Виктора Белкина, тенденция повышения стоимости доллара к рублю продолжится. Об этом говорит несколько сложившихся факторов и обстоятельств. При этом он не исключает, что в какие-то периоды стоимость доллара будет понижаться относительно российского рубля, но в средних значениях будет видна динамика роста американской валюты.