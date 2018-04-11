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ФРС меняет требования к капиталу банков с Уолл-стрит
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ФРС меняет требования к капиталу банков с Уолл-стрит 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: EPA
Федеральная резервная система (ФРС) США предложила новые правила, позволяющие некоторым крупным банкам сократить объем капитала, который они должны держать в качестве подушки безопасности на случай экономического шока, пишет Reuters.
Впрочем, крупнейшие банки с Уолл-стрит вряд ли получат такое послабление, отметил центробанк.
Ожидается, что это предложение сократит объем банковской документации, а также облегчит регуляторам контроль за состоянием банков, заявил заместитель председателя Федрезерва по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз.
"Наши меры регулирования наиболее эффективны, когда они настолько просты и прозрачны, насколько это возможно", — отметил он.
ФРС заявила, что предлагаемые изменения могут несколько увеличить объем капитала, необходимый для 30 список системно важных для глобальной финансовой системы банков (Global Systemically Important Banks, G-SIB). При этом меры должны немного уменьшить объем капитала, необходимый для менее крупных банков, чем G-SIB.
Федрезерв ожидает, что ни одному банку не придется привлекать дополнительный капитал в связи с новыми правилами.
У банков и других заинтересованных сторон будет 60 дней, чтобы прокомментировать предложенные правила, которые, вероятно, вступят в силу в следующем году, уточнил центробанк.
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