ФРС меняет требования к капиталу банков с Уолл-стрит

Впрочем, крупнейшие банки с Уолл-стрит вряд ли получат такое послабление, отметил центробанк.

Ожидается, что это предложение сократит объем банковской документации, а также облегчит регуляторам контроль за состоянием банков, заявил заместитель председателя Федрезерва по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз.

"Наши меры регулирования наиболее эффективны, когда они настолько просты и прозрачны, насколько это возможно", — отметил он.

ФРС заявила, что предлагаемые изменения могут несколько увеличить объем капитала, необходимый для 30 список системно важных для глобальной финансовой системы банков (Global Systemically Important Banks, G-SIB). При этом меры должны немного уменьшить объем капитала, необходимый для менее крупных банков, чем G-SIB.

Федрезерв ожидает, что ни одному банку не придется привлекать дополнительный капитал в связи с новыми правилами.

У банков и других заинтересованных сторон будет 60 дней, чтобы прокомментировать предложенные правила, которые, вероятно, вступят в силу в следующем году, уточнил центробанк.