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В Омской области выделили 80 млн рублей на развитие промышленности
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В Омской области выделили 80 млн рублей на развитие промышленности 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск».
Сегодня, 11 апреля, состоялось заседание правительства Омской области. Члены регионального кабинета министров обсудили государственную программу развития экономического потенциала в области. Чиновники приняли решение о выделении 80 млн рублей на развитие промышленности.
Министр экономики Омской области Расим Галямов уточнил, что эти деньги направят на кредитование промышленных предприятий. При этом организациям необходимо привлечь внебюджетное финансирование. Минимальная сумма кредита при этом — 20 млн рублей.
Добавим, что чиновники также приняли решение направить 15 млн рублей на поддержку предпринимателей в районах области.
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