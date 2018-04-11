Ритейлеры предупредили о повышении цен из-за курса рубля

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Очередное ослабление рубля сильно обеспокоило непродовольственных ритейлеров, так как большинство из них на 80% зависят от поставок из-за рубежа. Европейские поставщики цифровой и бытовой техники начали предупреждать своих российских партнёров о возможном повышении цен на товары. Если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время, то уже осенью продавцам одежды, обуви и аксессуаров также придется повышать цены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

Закупки одежных ритейлеров привязаны к валюте, поэтому рост курса, безусловно, скажется на ценах на зимнюю коллекцию, считает президент Baon Илья Ярошенко . Однако увеличение цен для покупателей не будет пропорционален росту курса. «Если, скажем, доллар вырастет на 20%, то для конечного потребителя цена увеличится на 10%, оставшиеся 10% разделят между собой поставщики и ритейлеры за счет снижения своей маржинальности. Это обычная практика», — рассказал он. Текущая ситуация скажется как на крупных международных сетях, так и на российских компаниях.

Если колебания курса ограничатся в диапазоне 5−10%, то текущего пересмотра цен не будет, но если падение будет существенным и на продолжительный период, тогда рост цен возможен, заявляют совладелец обувной сети «Эконика» Сергей Саркисов и гендиректор «Обуви России» Антон Титов . По итогам 2017 года доля импорта на российском обувном рынке достигла 80%. Одежные ритейлеры стараются локализовать производство в России , но пока эта доля невелика. Однако даже при переносе производства валютных рисков не избежать, поскольку в России нет собственной сырьевой базы.

Ослабление национальной валюты подтолкнуло и производителей бытовой техники пересмотреть цены на отгружаемую в розницу продукцию. В частности, Candy Hoover Group уведомила своих партнеров о вынужденном росте цен с 16 апреля, если курсы валют не вернутся к уровню прошлой недели. О планах по увеличению закупочных цен на 5−10% объявили несколько производителей, отмечают в « М. Видео ».

Ослабление рубля уже повысило интерес потребителей к бытовой технике (стиральным машинам, холодильникам, микроволновкам

и т. п. ), рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров . С 9 апреля посещения интернет-магазинов выросли 15% «по сравнению с обычной картиной».

Представители мобильной розницы полагают, что изменение курсов валют в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны. В re: Store, МТС и «Связном» на текущий момент корректировать цены не планируют. Однако оптовики предупреждают, что реселлеры в будущем будут вынуждены повышать цены, так как товар приобретается у производителей по ценам, номинированным в иностранной валюте. Даже если производитель сам импортирует товар в РФ или собирает его здесь из импортных комплектующих и продает его за рубли, себестоимость продукции привязана к ценам в твердой валюте.

По словам экспертов, сложившуюся ситуацию на рынке усугубляет не восстановившийся после кризиса потребительский спрос. Как показывают опросы, около 60% россиян не готовы покупать одежду, если на неё нет скидок.