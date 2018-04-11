Китай будет жестко контролировать и изучать возможности применения криптовалют

БОАО / Китай /, 11 апреля. / ТАСС /. Китайские власти относятся с осторожностью к криптовалютам и в то же время активно изучают возможности их безопасного использования. Об этом заявил в среду на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая ( Центробанк ) И Ган.

"Мы считаем, что виртуальные деньги довольно мало обслуживают реальный сектор экономики — существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег. Поэтому Китай проводит осторожную политику в отношении криптовалют, — отметил он. — Однако я должен добавить, что наша страна идет впереди всей планеты в области их изучения. Мы также исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно использовать на благо экономики".

По словам И Гана, главная задача при применении криптовалют на практике — правильно сбалансировать факторы безопасности и развития, избежав всех возможных нежелательных побочных эффектов. «Я говорю о распределенном реестре (блокчейне), о всем том, что мы называем термином „финтек“, — резюмировал председатель ЦБ.