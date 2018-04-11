На рынке РФ сохраняется негативный фон, подкрепляемый снижением цен на нефть, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

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