Ещё
В ЦСР рассказали о росте расходов бюджета на образование и здравоохранение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦСР рассказали о росте расходов бюджета на образование и здравоохранение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. К 2024 году государство будет расходовать на образование, здравоохранение и инфраструктуру в полтора раза больше, чем сегодня, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) «Стратегия развития страны 2018-2024», который есть в распоряжении РИА Новости.
Среди других шагов по развитию страны в докладе выделяется бюджетный маневр: государственный бюджет должен быть переориентирован на развитие человека и экономики.
"Необходимо существенно наращивать расходы на так называемые производительные расходы — образование, здравоохранение и инфраструктуру. К 2024 году расходы государственного бюджета должны быть перераспределены следующим образом: на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП; на здравоохранение — с 3,1% до 4,0% ВВП; на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0% ВВП", — говорится в докладе.
По мнению авторов, в результате «к 2024 году государство будет расходовать на эти сферы в полтора раза больше, чем сегодня» (в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию).
"Это позволит дополнительно ускорить рост экономики (добавить до процента ВВП в год к темпам роста), а также серьезно улучшить качество жизни граждан", — резюмируют авторы доклада.
РИА Новости: последние новости
США подготовили санкции против госдолга России В ЦСР рассказали, на сколько увеличится пенсионный возраст к 2034 году Ослабление курса рубля позитивно скажется на экспорте зерна, считают в РЗС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль продолжил безустанное падение246
США готовят новый удар по России715
Россия пригрозила сбивать ракеты США211
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель86
Авиакатастрофа в Хабаровске12
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:30
Ведущий принял роды у жены в подъезде
Шоу-бизнес
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение