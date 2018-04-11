В ЦСР рассказали о росте расходов бюджета на образование и здравоохранение

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . К 2024 году государство будет расходовать на образование, здравоохранение и инфраструктуру в полтора раза больше, чем сегодня, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) «Стратегия развития страны 2018-2024», который есть в распоряжении РИА Новости.

Среди других шагов по развитию страны в докладе выделяется бюджетный маневр: государственный бюджет должен быть переориентирован на развитие человека и экономики.

"Необходимо существенно наращивать расходы на так называемые производительные расходы — образование, здравоохранение и инфраструктуру. К 2024 году расходы государственного бюджета должны быть перераспределены следующим образом: на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП; на здравоохранение — с 3,1% до 4,0% ВВП; на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0% ВВП", — говорится в докладе.

По мнению авторов, в результате «к 2024 году государство будет расходовать на эти сферы в полтора раза больше, чем сегодня» (в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию).

"Это позволит дополнительно ускорить рост экономики (добавить до процента ВВП в год к темпам роста), а также серьезно улучшить качество жизни граждан", — резюмируют авторы доклада.