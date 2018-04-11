Где выгоднее обменять доллары и евро

Life рассказал, как правильно менять доллары и евро при скачках их курсов.

Лучший, но при этом долгий и довольно сложный способ — менять деньги через биржу, так как там делается наименьшая наценка. Обменники, а в особенности те, что работают через интернет, недостаточно надежны, а курс в них не слишком выгоден.

Поэтому россиянам стоит предпочесть банки. При этом, по словам эксперта «Международного финансового центра» Николая Ширяева , не ближайшие, а те, что работают с валютой на регулярной основе: больший оборот удешевит операцию.

Так, 10 апреля при официальном курсе доллара 62,37 рубля его стоимость в самых популярных российских банках отличалась более чем на три рубля при продаже и почти на пять при покупке.

Наибольшую выгоду при продаже евро можно было получить в Россельхозбанке (76,5), наименьшую — в Московском кредитном (71,8). Больше других за один евро требовал ЮниКредит (81,6), меньше — Альфа-банк (77,8).