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Где выгоднее обменять доллары и евро
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Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Где выгоднее обменять доллары и евро 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
Life рассказал, как правильно менять доллары и евро при скачках их курсов.
Лучший, но при этом долгий и довольно сложный способ — менять деньги через биржу, так как там делается наименьшая наценка. Обменники, а в особенности те, что работают через интернет, недостаточно надежны, а курс в них не слишком выгоден.
Поэтому россиянам стоит предпочесть банки. При этом, по словам эксперта «Международного финансового центра» Николая Ширяева, не ближайшие, а те, что работают с валютой на регулярной основе: больший оборот удешевит операцию.
Так, 10 апреля при официальном курсе доллара 62,37 рубля его стоимость в самых популярных российских банках отличалась более чем на три рубля при продаже и почти на пять при покупке.
Дешевле других, 61,9 рубля, доллар продавал Промсвязьбанк, а дороже, 66,4, — ЮниКредит Банк. Меньше остальных платили за американскую валюту в Московском кредитном банке (58,5), больше всех — в Альфа-банке (61,9).
Наибольшую выгоду при продаже евро можно было получить в Россельхозбанке (76,5), наименьшую — в Московском кредитном (71,8). Больше других за один евро требовал ЮниКредит (81,6), меньше — Альфа-банк (77,8).
На сегодня, 11 апреля, Центральный банк России установил курс доллара в размере 62,36 рубля, а евро — 76,85.
Эксперты связывают колебания курсов валют с экономическими ограничениями, которые на прошлой неделе Минфин США ввел против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.
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