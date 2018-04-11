Ещё
Китай планирует увеличить объем ежедневных квот в рамках механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Китай планирует увеличить объем ежедневных квот в рамках механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Китай планирует с мая увеличить объем
ежедневных квот, установленный для механизма перекрестных торгов
между фондовыми биржами Шанхая и Сянгана и фондовыми биржами
Шэньчжэня и Сянгана. Об этом сообщил в среду Китайский комитет по  контролю над ценными бумагами. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Глава китайского ЦБ: Китай не собирается реагировать на торговые трения с США девальвацией своей валюты Ван Цишань встретился в Пекине с премьер-министром Сингапура Искажение фактов в торговом споре между Китаем и США не имеет смысла -- посольство Китая в Канаде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России487
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель66
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1096
Трамп выбирает силу удара по Сирии145
Авиакатастрофа в Хабаровске5
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение