Китай планирует увеличить объем ежедневных квот в рамках механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами 

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Глава китайского ЦБ: Китай не собирается реагировать на торговые трения с США девальвацией своей валюты

Ван Цишань встретился в Пекине с премьер-министром Сингапура

Искажение фактов в торговом споре между Китаем и США не имеет смысла -- посольство Китая в Канаде