Ещё
Китай планирует увеличить объем ежедневных квот в рамках механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Срочная новость
Рубль продолжает безустанное падение
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Китай планирует увеличить объем ежедневных квот в рамках механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Пекин, 11 апреля /
Синьхуа
/ —
Китай
планирует с мая увеличить объем
ежедневных квот, установленный для механизма перекрестных торгов
между фондовыми биржами
Шанхая
и
Сянгана
и фондовыми биржами
Шэньчжэня
и Сянгана. Об этом сообщил в среду Китайский комитет по контролю над ценными бумагами. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Глава китайского ЦБ: Китай не собирается реагировать на торговые трения с США девальвацией своей валюты
Ван Цишань встретился в Пекине с премьер-министром Сингапура
Искажение фактов в торговом споре между Китаем и США не имеет смысла -- посольство Китая в Канаде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России
487
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
66
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления
1096
Трамп выбирает силу удара по Сирии
145
Авиакатастрофа в Хабаровске
5
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия
Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет
Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия
Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия
Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании
Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество
Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска
Ближний Восток
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение