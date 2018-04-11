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Представлены приоритеты развития России до 2024 года
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ЦСР представил приоритеты развития России до 2024 года 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центр стратегических разработок представил стратегию развития России до 2024 года по семи ключевым направлениям, говорится в материалах ЦСР «Стратегия развития страны 2018-2024».
Согласно материалам, эти направления — обеспечение достойного уровня жизни граждан, в том числе через качественное образование и медицину, предоставление каждому россиянину возможностей для предпринимательства и личной инициативы, защита населения от внешних и внутренних угроз, технологическая революция, достижение ключевых позиций в мировой экономике, развитие городов и регионов и совершенствование системы госуправления, передает РИА «Новости».
«Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаем по качеству жизни. Наша экономика растет медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и ее жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше. Для этого стране нужны четкие цели и стратегия развития. Если составить план действий и неукоснительно придерживаться его, то мы способны многое наверстать, достичь серьезного повышения качества жизни, которое будет обеспечено ростом обновленной экономики. Поэтому в следующие шесть лет мы предлагаем определить для себя семь главных приоритетов и начать действовать», — говорится в материалах ЦСР.
По мнению авторов, здоровье и образование граждан, снижение бедности — это главные условия развития, а творческая инициатива людей, которые видят и используют новые возможности, — «основа будущего роста».
«Качественные образование и медицина, неограниченные возможности для предпринимательства и личной инициативы должны стать базовыми реализованными правами каждого гражданина страны. Отсюда первые два приоритета предлагаемой стратегии — «Важен каждый» и «Страна возможностей», — отмечают авторы доклада.
По их мнению, к 2024 году Россия должна стать «комфортной и привлекательной страной для каждого человека, готового и желающего трудиться».
«Раскрыв новые возможности граждан страны, поддержав их инициативы во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, мы сможем перейти к новому качеству российской экономики. Она станет современной и технологичной, сможет на равных конкурировать с самыми развитыми странами мира. На это обращены следующие два приоритета нашей стратегии — «Технологическая революция» и «Ключевые позиции в мировой экономики», — говорится в документе.
Чтобы добиться успеха, необходимо переосмыслить роль и механизмы государственного управления, полагают авторы стратегии, поэтому целых три приоритета «посвящены задаче превращения государственной машины из архаичной в передовую»: это разделы «Государство для граждан», «Развитие городов и регионов», «Защита и справедливость».
В ЦСР заявляют, что «проанализировали слабые стороны прошлых стратегий и учли этот опыт», а также проработали все предлагаемые решения с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами.
«Чтобы эта стратегия реализовалась, мы… предлагаем конкретный план трансформации госуправления, который позволит претворить стратегию в жизнь. Мы уверены, что стратегия не будет реализовываться, если меняться не начнет само государство, сама власть. Учитываем, что в стране есть миллионы активных, позитивных, предприимчивых, деятельных граждан, которые готовы меняться и менять мир вокруг себя к лучшему, которые ждут перемен и хотят действий», — подчеркивают авторы.
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