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ЦСР рассказал, на сколько увеличится пенсионный возраст
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В ЦСР рассказали, на сколько увеличится пенсионный возраст к 2034 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный̆ возраст к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Стратегия развития страны 2018-2024", который есть в распоряжении РИА Новости.
Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.
"Благодаря более долгой̆ и более здоровой̆ жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный̆ возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в докладе.
Отмечается, что это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости.
"Поработал на 5 лет дольше — получил пенсию на треть выше", — резюмировали авторы доклада.
В материалах также говорится, о росте среднего размера пенсии по старости к 2024 году.
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