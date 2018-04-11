Девать некуда: Россия тонет в зерне

В стране кризис перепроизводства, предупреждает Российский зерновой союз. Рекордный урожай привел к снижению цен на зерно на внутреннем рынке, и доходы не впечатляют. А выходить на внешний рынок становится все труднее из-за невнятной политики правительства. Повторения рекордов не получится даже при отличной погоде.

В этом сельскохозяйственном году, который заканчивается в июне, был богатый урожай, и он спровоцировал кризис перепроизводства. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

«Сейчас в России классический кризис перепроизводства зерновых. Урожай рекордный, а уровень продаж на 27-30% ниже, чем в прошлом сельхозгоду», — сказал Злочевский.

Урожай зерна в России в 2017-2018 годах сельхозгоду составил рекордные 134,1 млн тонн. Это выше максимального показателя Советского Союза 1978 года — 127,4 млн т. В последние годы Россия выходит на урожаи за 100 млн т.

У этих рекордов имеются негативные стороны. Их как минимум пять.

Рекорд подмял цены

Первая — повышенные объемы зерна давят на цены на внутреннем рынке. Стоимость пшеницы, особенно в начале года, была минимальной. В среднем цена за тонну колеблется в разных регионах страны от 7167 до 8783 руб. Сейчас, к концу сельхозгода, цены подросли, и, по мнению Злочевского, сельхозпроизводители останутся в плюсе.

Такой ситуации, когда некоторые хозяйства сработали себе в убыток, скорее всего, не повторится. Тем не менее, из кризиса перепроизводства и снижения цен следует вторая проблема. Сельхозпроизводители не могут себе позволить закупки сельхозтехники в необходимом объеме.

«Закупки сельхозтехники, тракторов, комбайнов упали на треть», — отмечает Злочевский.

Как пояснил Злочевский «Газете.Ru» , крестьяне знакомы с современными технологиями, но не используют не от безграмотности, как принято считать, а от нехватки денег.

При этом снижение технологичности сельхозпроизводства будет означать еще большую зависимость аграриев от погодных условий, что приведет к снижению качества зерна, снижению объемов и в итоге росту себестоимости.

Глава отсраслевого союза напомнил, что рекордный урожай по итогам прошлого года был получен не в последнюю очередь за счет улучшенных технологий, если сравнивать их со временами СССР. В 1978 году рекордный урожай зерновых собрали с площади 78 млн га, а в прошлом году — с 46 млн га.

Вперед, в СССР

Но если новая техника и технологии не будут востребованы, то АПК со временем откатится к уровням СССР. По оценке Злочевского, парк сельхозтехники в России устарел на 70%.

Третья проблема, сопутствующая кризису перепроизводства и тоже родом из СССР — низкое качество зерна и большие потери уже собранного урожая. Порядка 38-40 млн тонн зерна можно хранить на элеваторах, в которых условия не идеальны, но более или менее приемлемы для того, чтобы зерно «дожило до весны» без значительных потерь в качестве.

Но элеваторы берут немалые деньги за свои услуги, поэтому производители предпочитают хранить зерно у себя, то есть как придется. Злочевский называет такой способ хранения амбарным. Построить склад с системой вентиляции и защитой от грызунов, жучков и паучков — дорогое удовольствие.

Еще один способ хранения, заимствованный у Аргентины , — в полиэтиленовых рукавах. Но и в этом случае потери урожая неизбежны.

«Потери в амбарах могут составить за сезон от 2 до 5% от объема собранного урожая, а по качеству — 10-15%», — говорит Злочевский.

Он прогнозирует, что потери урожая прошлого года составят порядка 7-8 млн тонн.

США государство доплачивало фермерам до 50% стоимости строительства таких элеваторов. Российское правительство предпочитает субсидировать строительство морских портов и другой логистической инфраструктуры.

Потребитель объелся булок и хочет мяса

Четвертая проблема — изменение структуры питания населения. Злочевский считает, что население России стало больше потреблять мяса и мясопродуктов. Но не потому, что растут доходы.

«Росту потребления мяса способствует снижение его стоимости. Соответственно, хлеб и хлебобулочные изделия востребованы меньше», — уверен Злочевский.

В первую очередь, россияне стали больше потреблять мяса птицы и свинины, добавляет он. В производстве мяса птицы тоже кризис перепроизводства, на грани кризиса — свиноводство. В итоге закупки зерна и потребление хлеба на внутреннем рынке имеют тенденцию к стагнации.

Нулевая пошлина всегда готова вырасти

И наконец, пятая проблема — регуляторный фактор. Правительство никак не может определиться с экспортной пошлиной на зерновые.

Пошлина была введена с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну.

С сентября 2016 года Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу. Она останется нулевой до 1 июля 2018 года. Но что будет дальше — неизвестно. А сев не за горами.

«Как минимум, мы продолжим нулевой вариант, как максимум — мы ее ликвидируем», — говорил в марте глава Минсельхоза Александр Ткачев.

В аппарате вице-премьера и куратора АПК Аркадия Дворковича «Газете.Ru» дали понять, что эта проблема все еще обсуждается. Отраслевые лоббисты между тем ставили вопрос о том, чтобы власти дали наконец-то внятный ответ по поводу пошлины заблаговременно, еще в сентябре 2017 года.

Экспортная пошлина была обнулена, но не отменена, уточняет Злочевский. А это неблагоприятно влияет на инвестиции в отрасль. Участников рынка нервирует неопределенность ситуации.

«Это означает, что дамоклов меч для инвестиций, производимых в качество, будет продолжать висеть. Либо ее надо отменить и сказать рынку в открытую, что больше такой механизм никогда применяться не будет, вне зависимости от ситуации, для того чтобы эти инвестиции в повышение качества были произведены. Либо эти инвестиции просто мы не увидим, вот и все», — считает Злочевский.

По прогнозу Минсельхоза, в этом сельхозгоду Россия может экспортировать 52-53 млн тонн зерна. Если прогноз подтвердится, это будет рекордный экспорт. Но участники рынка не понимают, стоит ли дополнительно инвестировать в потенциально выигрышный сегмент зернового рынка — экспорт — или лучше дождаться утверждения правительством новых правил игры.

В прошлом году Ткачев, например, утверждал, что экспортная пошлина будет применяться только при форс-мажорных обстоятельствах. Наступил ли форс-мажор сейчас, после усиления санкций Запада и очередного рекордного обвала рубля, правительство не говорит.

«От правительства нужно только одно: не мешать рынку. А если еще и субсидировать будет агропроизводителей, как это делается в Евросоюзе, тогда совсем хорошо», — считает один из трейдеров зернового рынка.

Гендиректор Института аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что правительство должно направить усилия на выравнивание условий ведения бизнеса в различных регионах России. Регионы, которые удалены от портовой инфраструктуры и имеют длинное логистическое плечо, государство обязано субсидировать.

Маловероятно, что урожай этого года может стать рекордным даже при хороших климатических условиях, отмечает Злочевский. Слишком много проблем накопилось в российском АПК, и негативный эффект практически гарантирован.