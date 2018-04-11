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Власти Марий Эл против резкого роста тарифов на электроэнергию
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Власти Марий Эл против резкого роста тарифов на электроэнергию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правительстве Марий Эл считают нецелесообразным рост тарифов на электроэнергию в республике. Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил местный министр промышленности Дмитрий Пугачев.
Подняв тарифы, правительство России планирует рассчитаться с долгами перед «Россетями». Сейчас они превышают 65 млрд рублей.
Минэнерго предлагает возместить долги за счет роста тарифов в пяти регионах — Республике Марий Эл, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ивановской и Белгородской областях.
Долг перед энергетиками образовался из-за того, что в течение последних лет искусственно снижалась плановая выручка в RAB-тарифах. RAB (Regulatory Asset Base) — введенный с 2011 года долгосрочный тарифный метод, позволявший сетям планировать инвестиции и привлекать деньги под гарантии будущей выручки.
С 2013 года правительство стало останавливать рост RAB-тарифов за счет переноса части необходимой валовой выручки на конец расчетного периода. Теперь сглаженные доходы невозможно учесть без резкого роста тарифа. Пути решения данной проблемы, по информации издания, обсуждали на мартовском совещании при вице-премьере Аркадии Дворковиче.
Накопленный объем выручки, подлежащей возврату по сглаживанию на 2018 год, — 65,6 млрд руб., в том числе по «Калмэнерго» (филиал МРСК Юга) — 2,63 млрд руб., по «Ленэнерго» — 18,1 млрд руб.
Именно часть так называемого «сглаживания» планируется вернуть за счет роста тарифов в Марий Эл.
Фото: Евгений Поторочин
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