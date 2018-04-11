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Минфин назвал сроки возобновления аукционов ОФЗ
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Минфин назвал сроки возобновления аукционов ОФЗ 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ возобновит аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на регулярной основе при стабилизации долгового рынка, заявили в пресс-службе ведомства.
«По нашему мнению, ситуация повышенной волатильности не продлится долго. При стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что Минфин отменяет еженедельный аукцион по размещению ОФЗ, который должен был состояться 11 апреля, в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
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