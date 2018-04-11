Глава МВФ предупредила о рисках для мировой экономики

Руководитель МВФ предупредила о рисках протекционизма для мировой экономики

Протекционистская политика негативно сказывается на развитии экономики и тормозит технический прогресс. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время выступления в Немецком институте экономических исследований.

«История показывает, что ограничения на импорт вредят всем, особенно бедным потребителям», — сказала Лагард (цитаты по Reuters ). Протекционистские меры не только приводят к удорожанию товаров, но также мешают повышению производительности и распространению новых технологий, подчеркнула она.

По словам Лагард, главными приоритетами для мировой экономики являются избегание протекционизма, купирование финансовых рисков и стимулирование долгосрочного роста.

В целом Лагард с оптимизмом смотрит на перспективы глобального экономического роста. Однако в 2018-2019 гг. проблемами для экономики станут ослабевание фискальных стимулов, рост процентных ставок и ужесточение финансовых условий, предупредила она.

Странам необходимо сокращать госдолг и бюджетный дефицит, настраивать налоговую систему и проводить структурные реформы, указала руководитель МВФ.