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Глава МВФ предупредила о рисках для мировой экономики
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Руководитель МВФ предупредила о рисках протекционизма для мировой экономики 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Протекционистская политика негативно сказывается на развитии экономики и тормозит технический прогресс. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время выступления в Немецком институте экономических исследований.
«История показывает, что ограничения на импорт вредят всем, особенно бедным потребителям», — сказала Лагард (цитаты по Reuters). Протекционистские меры не только приводят к удорожанию товаров, но также мешают повышению производительности и распространению новых технологий, подчеркнула она.
По словам Лагард, главными приоритетами для мировой экономики являются избегание протекционизма, купирование финансовых рисков и стимулирование долгосрочного роста.
В целом Лагард с оптимизмом смотрит на перспективы глобального экономического роста. Однако в 2018-2019 гг. проблемами для экономики станут ослабевание фискальных стимулов, рост процентных ставок и ужесточение финансовых условий, предупредила она.
Странам необходимо сокращать госдолг и бюджетный дефицит, настраивать налоговую систему и проводить структурные реформы, указала руководитель МВФ.
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