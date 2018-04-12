Как Саудовская Аравия может ударить по Индии?

Москва , 12 апреля — «Вести. Экономика» Нефтяные цены в $70 за баррель и выше сильно беспокоят Индию и очень радуют Саудовскую Аравию , которая имеет большие планы по поводу самого быстрорастущего рынка в мире.

Саудиты уже подтвердили свою готовность присоединится к проекту по строительству нефтеперерабатывающего завода за $30 млрд на индийском субконтиненте.

Индия хотела бы видеть цены на уровне $50 за баррель для того, чтобы лучше управлять своими финансами”, — заявил в интервью The Times of India министр нефти Дхармендра Прадхан.

Между тем, Саудовская Аравия, которой необходимо «черное золото» не ниже $80 для реализации своих грандиозных планов, называет закрепление в Индии частью своей стратегии по обеспечению источников потребления своей нефти.

Правительство Нарендра Моди получило огромную выгоду от самого большого падения цен на углеводороды за последние пару десятилетий в первый срок у власти. Сейчас премьер-министр начал подготовку к запланированным на 2019 г. всеобщим выборам и стремительно растущие цены могут сильно навредить его политическим амбициям.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, в свою очередь готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) своего государственного нефтяного производителя и пытается совместно с членами ОПЕК Россией ограничить добычу нефти для того чтобы ликвидировать приведший к снижению цен глобальный переизбыток углеводородов.

“Мы очень чувствительный к ценам потребитель, — разъясняет Прадхан. — С точки зрения индийских потребителей, я был бы более счастлив, если бы цена была в районе $50 за баррель”. По его словам Saudi Arabian Oil Co. (более известная как Saudi Aramco) согласилась в принципе присоединиться к планируемому на западном побережье Индии НПЗ мощностью в 1,2 млн баррелей в день.

Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер должен на этой неделе подписать протокол о намерениях по данному заводу с Ratnagiri Refinery & Petrochemicals (RRPC), консорциумом, состоящим из государственных нефтеперерабатывающих корпораций Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation и Bharat Petroleum Corporation, утверждает источник в индийском правительстве.

Ожидается, что в рамках соглашения Saudi Aramco получит 50% акций проекта. Кроме того, саудиты должны будут привлечь другого стратегического инвестора.

“Все на столе и мы ведем интенсивный диалог, — отметил Прадхан, говоря об участии Саудовской Аравии в проекте. — Это должна быть беспроигрышная сделка для обеих сторон. Это должно быть выгодно для них и для нас”. Он подтвердил, что с Aramco будет подписано предварительное соглашение.

Саудовская Аравия удерживает статус главного поставщика нефти в Индию несмотря на жесточайшую конкуренцию с другими производителями на одном из самых ценных рынков мира. Индия, которая импортирует около 80% необходимой нефти, старается диверсифицировать свои источники углеводородов и ищет более выгодные условия у производителей Ближнего Востока.

Потенциальное партнерство в Индии станет продолжением стратегии Aramco по закреплению доли на рынке путем инвестирования в нефтеперерабатывающие заводы в Азии, регионе, который является движущей силой роста мирового спроса на нефть.

За последние несколько лет ближневосточное королевство потратила миллиарды долларов на проекты в Малайзии Индонезии , а также на новый нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод в Китае