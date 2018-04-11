Цена предложений новостроек выросла в марте 0,6% (графики) 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам марта 2018 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья РФ составила 66 232 руб. за 1 кв. м. Рост цены предложений наблюдается третий месяц подряд. Ранее в январе цены выросли на 0,6%, в феврале — на 1,2%. Таким образом, с начала года цена предложений повысилась уже на 2,4%. По данным Росстата индекс потребительских цен с начала года составил 100,81. Тем самым реальная цена предложения на первичном рынке с учетом инфляции с начала года выросла на 1,6%. В условных «сегодняшних» рублях цена находится на уровне октября-ноября 2016 года. Среди регионов самые высокие цены предложений зафиксированы в Москве (160,3 тыс. руб.), Санкт‑Петербурге (89,7 тыс. руб., +0,7% к значению прошлого месяца) и Ненецком автономном округе (78,7 тыс. руб.). Максимальный рост отмечен в Республике Алтай (+5,4%). Максимальное падение — в Севастополе (-8,4%). Самые дешевые новостройки по-прежнему возводятся на Северном Кавказе.