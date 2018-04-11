Китай заявляет о мощных продажах землеройной техники в первом квартале 2018 года

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Китайские производители землеройной техники заявили о мощных продажах в первом квартале 2018 года.

Согласно данным Китайской ассоциации строительного машиностроения, в марте с.г. общее количество проданных землеройных машин составило 38 тыс. 261 единицу, с увеличением на 78,9 проц. в годовом выражении, а продажи землеройной техники в первом квартале выросли до 60 тыс. 061 единицы, увеличившись на 48,4 проц. в годовом исчислении.

Продажи данного вида продукции на внутреннем рынке выросли на 45,4 проц. по сравнению с первым кварталом прошлого года, а объем продаж за рубеж подскочил на 105,1 проц. в годовом исчислении.

Продажи землеройных машин являются наглядным показателем интенсивности экономической деятельности страны, поскольку растущий спрос на них обычно основывается на бурном развитии горнодобывающей промышленности и инфраструктуры.

Китайские производители землеройной техники продали более чем 140 тыс. экскаваторов в 2017 году, с ростом показателя на 99,5 проц. в годовом выражении.

По данным Государственного статистического управления КНР, за первые 2 месяца с.г. объем промышленного производства увеличился на 7,2 проц. в годовом выражении, ускорившись с показателя 6,2-процентного роста в декабре 2017 года.