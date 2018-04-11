Ещё
Китай заявляет о мощных продажах землеройной техники в первом квартале 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай заявляет о мощных продажах землеройной техники в первом квартале 2018 года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Китайские производители землеройной техники заявили о мощных продажах в первом квартале 2018 года.
Согласно данным Китайской ассоциации строительного машиностроения, в марте с.г. общее количество проданных землеройных машин составило 38 тыс. 261 единицу, с увеличением на 78,9 проц. в годовом выражении, а продажи землеройной техники в первом квартале выросли до 60 тыс. 061 единицы, увеличившись на 48,4 проц. в годовом исчислении.
Продажи данного вида продукции на внутреннем рынке выросли на 45,4 проц. по сравнению с первым кварталом прошлого года, а объем продаж за рубеж подскочил на 105,1 проц. в годовом исчислении.
Продажи землеройных машин являются наглядным показателем интенсивности экономической деятельности страны, поскольку растущий спрос на них обычно основывается на бурном развитии горнодобывающей промышленности и инфраструктуры.
Китайские производители землеройной техники продали более чем 140 тыс. экскаваторов в 2017 году, с ростом показателя на 99,5 проц. в годовом выражении.
По данным Государственного статистического управления КНР, за первые 2 месяца с.г. объем промышленного производства увеличился на 7,2 проц. в годовом выражении, ускорившись с показателя 6,2-процентного роста в декабре 2017 года.
Учитывая перспективы стабильного экономического роста, аналитики предполагают, что продажи землеройной техники в Китае могут вырасти на более чем 20 проц. в годовом выражении до 170 тыс. единиц в текущем году. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Три крупнейших нефтегазовых корпорации Китая добились заметного роста прибыли в 2017 году Австрийский министр экономики призвала к урегулированию торговых споров путем диалога и консультаций Индекс на Лондонской фондовой бирже вырос на 2,35 проц
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления592
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей57
Небо над Сирией опустело338
Британия отказалась бомбить Сирию46
Россия откажется от украинских двигателей6
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение