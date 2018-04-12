Вторые по Сибири. Власти Приангарья отчитались за финансы прошлого года

Экономика на пять

Сегодняшнее заседание правительства Иркутской области под руководством губернатора Сергея Левченко началось с отчета зампреда Антона Логашова об итогах работы областного правительства в 2017 году. По его словам, региональная экономика демонстрирует рост, что подтверждается показателями валового регионального продукта (+3,4%) и объемами промышленного производства (прирост на 2,9% к 2016 году). Среди причин экономического роста зампред выделил создание Фонда развития промышленности Иркутской области, в котором, к примеру, сейчас на рассмотрении находится 14 проектов. По программе «Развитие промышленности» область выделила, по словам Логашова, субсидии на 54 млн рублей 7 предприятиям области — в итоге было создано 86 рабочих мест, привлечено 263 млн рублей внебюджетных инвестиций. Зампред отдельно отметил 124,4 млн рублей, выделенных на строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала».

По объему инвестиций в основной капитал область, по данным минэкономики, на 9 млрд рублей превысила показатели прошлого года (в целом 256,9 млрд рублей за 2017 год) и вышла на второе место среди регионов СФО.

В лесной отрасли чиновник отметил старт пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины, позволивший сократить объем незаконных рубок на 54% или на 252 тысяч кубометров (за сентябрь-декабрь). Вместе с тем налоговые платежи предприятий лесопромышленного комплекса выросли в регионе на 38%, составив 6,6 млрд рублей.

Что касается развития малого и среднего бизнеса, за первые 9 месяцев прошлого года в Приангарье появилось около 40 тысяч новых микро-, малых и средних компаний и еще свыше 62 тысяч ИП. Четверть работающего населения занято, по словам Логашова, в МСБ, на этот сектор приходится и треть общего объема производимой продукции.

Бюджет на три года

Следом заседание продолжил доклад министра финансов Приангарья Наталии Бояриновой , отметившей, что в прошлом году область вернулась к планированию бюджета сразу на 3 года вперед, что, по ее мнению, снизило «уровень неопределенности относительно основных механизмов бюджетной системы».

Антикризисные меры, особенно работа с крупнейшими налогоплательщиками региона, существенно улучшили наполняемость доходной части бюджета, считает Бояринова. В целом доходы области за прошлый год составили 136,6 млрд рублей, при этом корректировки увеличили налоговые и неналоговые доходы на 8%. Расходная часть бюджета области к предыдущем году также выросла — на 11%. По подсчетам минфина Приангарья, темпы роста доходов регионального бюджета вывели Иркутскую область на 8 место среди всех российских регионов.

По среднедушевому налоговому и неналоговому доходу Иркутская область вышла на 21 место по России , в СФО — на 2. «На один рубль межбюджетных трансфертов из бюджета федерации налогоплательщики Иркутской области вернули 11 рублей в виде фискальных платежей. Это на 69% выше, чем средний по стране показатель», — резюмировала министр.

За высокие темпы социально-экономического развития Приангарье из федерального бюджета впервые «заработало премию» — 714 млн рублей, отметила Бояринова.

Госпрограммы — три на троечку

В докладе об эффективности госпрограмм в регионе замминистра экономического развития Приангарья Евгений Васиченко заявил, что планы по ним на 98% были исполнены за счет средств федерального и областного бюджетов. В целом на исполнение государственных программ из бюджетов всех уровней Иркутская область, по данным минэкономразвития, потратила 157,6 млрд рублей. Из этой суммы бюджеты области и федерации выделили 136,1 млрд рублей.

В общей сложности за прошлый год в Приангарье было реализовано 17 государственных программ. Из них 10, по словам Васиченко, признали «высокоэффективными» — к примеру, проекты по управлению госфинансами Иркутской области, труду, молодежной политике и занятости. Ход еще трех госпрограмм оценили на «удовлетворительно», одна была признана неэффективной. «Двойку» поставили госпрограмме по противодействию ЧС, при реализации которой единые дежурные диспетчерские службы муниципалитетов не были подключены к единой платформе «Безопасный город».