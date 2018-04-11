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Новосибирцы проявили повышенный интерес к резко поднявшемуся курсу валют
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Новосибирцы проявили повышенный интерес к резко поднявшемуся курсу валют 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы забросали поисковую систему «Яндекс» запросами о росте курса валют.
На протяжении последних двух дней, 9 и 10 апреля интерес новосибирцев по запросу «курс валют» составляет 100 баллов.
Последние два дня курсы доллара и евро значительно пошли вверх. В частности, вчера, сообщают РИА Новости курсы этих валют подскочили до показателей 2016 года.
По информации НГС. Бизнес, утром 11 апреля доллар стоил от 63,5 рубля, а евро — от 78,45 рубля.
По данным ЦБ РФ, курс доллара на сегодня составляет 62,36 рубля (на 3,79 рубля больше, чем накануне), а евро — 76,85 рубля (на 4,97 рубля).
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