Новосибирцы проявили повышенный интерес к резко поднявшемуся курсу валют

Новосибирцы забросали поисковую систему «Яндекс» запросами о росте курса валют.

На протяжении последних двух дней, 9 и 10 апреля интерес новосибирцев по запросу «курс валют» составляет 100 баллов.

Последние два дня курсы доллара и евро значительно пошли вверх. В частности, вчера, сообщают РИА Новости курсы этих валют подскочили до показателей 2016 года.

По информации НГС. Бизнес, утром 11 апреля доллар стоил от 63,5 рубля, а евро — от 78,45 рубля.

По данным ЦБ РФ, курс доллара на сегодня составляет 62,36 рубля (на 3,79 рубля больше, чем накануне), а евро — 76,85 рубля (на 4,97 рубля).