Саудовская Аравия продала бонды на $11 млрд

Саудовская Аравия привлекла $11 млрд в рамках продажи долларовых облигаций. Сделка стала крупнейшей для развивающихся рынков в этом году, пишет Bloomberg

Королевство провело размещение быстро, без процедуры road show, опередив своего соседа и политического конкурента — Катар

Катар, бойкотируемый Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, встречался с инвесторами в США Великобритании на этой неделе перед возможным размещением своих бондов.

Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд за счет продажи облигаций с погашением в 2025 году с доходностью на 140 базисных пунктов выше казначейских облигаций США с аналогичным сроком погашения.

Кроме того, страна продала облигации с погашением в 2030 году со спредом 175 б. п. на сумму $3 млрд, а также бонды с погашением в 2049 году со спредом 210 б. п. на $3,5 млрд

Как сообщали "Вести. Экономика", Саудовская Аравия установила начальный ценовой прогноз для облигаций с погашением в 2025 году на отметке 170 б. п. по сравнению с казначейскими облигациями, для ценных бумаг с погашением в 2030 году — на отметке 200 б. п., для облигаций с погашением в 2049 году — на отметке 235 б. п.

Эта сделка затмила продажу облигаций Аргентины на $9 млрд в январе. Саудовская Аравия получила заявки более чем на $50 млрд

Страна стала одним из крупнейших эмитентов на развивающихся рынках, с тех пор как падение цен на нефть побудило королевство продать долларовые бонды менее двух лет назад. С учетом продажи бумаг на этой неделе Саудовская Аравия привлекла в общей сложности $50 млрд с конца 2016 года, отмечает Bloomberg.

Королевство планирует заимствовать эквивалент $31 млрд в 2018 году, чтобы преодолеть ожидаемый дефицит бюджета в размере $52 млрд и финансировать планы роста после сокращения ВВП в прошлом году.