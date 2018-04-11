Саудовская Аравия продала бонды на $11 млрд 

Саудовская Аравия привлекла $11 млрд в рамках продажи долларовых облигаций. Сделка стала крупнейшей для развивающихся рынков в этом году, пишет Bloomberg.
Королевство провело размещение быстро, без процедуры road show, опередив своего соседа и политического конкурента — Катар.
Катар, бойкотируемый Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, встречался с инвесторами в США и Великобритании на этой неделе перед возможным размещением своих бондов.
Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд за счет продажи облигаций с погашением в 2025 году с доходностью на 140 базисных пунктов выше казначейских облигаций США с аналогичным сроком погашения.
Кроме того, страна продала облигации с погашением в 2030 году со спредом 175 б. п. на сумму $3 млрд, а также бонды с погашением в 2049 году со спредом 210 б. п. на $3,5 млрд
Как сообщали "Вести. Экономика", Саудовская Аравия установила начальный ценовой прогноз для облигаций с погашением в 2025 году на отметке 170 б. п. по сравнению с казначейскими облигациями, для ценных бумаг с погашением в 2030 году — на отметке 200 б. п., для облигаций с погашением в 2049 году — на отметке 235 б. п.
Глобальными координаторами сделки выступили Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley. Совместными ведущими организаторами выпуска были Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group.
Эта сделка затмила продажу облигаций Аргентины на $9 млрд в январе. Саудовская Аравия получила заявки более чем на $50 млрд
Страна стала одним из крупнейших эмитентов на развивающихся рынках, с тех пор как падение цен на нефть побудило королевство продать долларовые бонды менее двух лет назад. С учетом продажи бумаг на этой неделе Саудовская Аравия привлекла в общей сложности $50 млрд с конца 2016 года, отмечает Bloomberg.
Королевство планирует заимствовать эквивалент $31 млрд в 2018 году, чтобы преодолеть ожидаемый дефицит бюджета в размере $52 млрд и финансировать планы роста после сокращения ВВП в прошлом году.