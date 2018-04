Саудовская Аравия продала бонды на $11 млрд 

Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд за счет продажи облигаций с погашением в 2025 году с доходностью на 140 базисных пунктов выше казначейских облигаций США с аналогичным сроком погашения.

Кроме того, страна продала облигации с погашением в 2030 году со спредом 175 б. п. на сумму $3 млрд, а также бонды с погашением в 2049 году со спредом 210 б. п. на $3,5 млрд

Как сообщали "Вести. Экономика", Саудовская Аравия установила начальный ценовой прогноз для облигаций с погашением в 2025 году на отметке 170 б. п. по сравнению с казначейскими облигациями, для ценных бумаг с погашением в 2030 году — на отметке 200 б. п., для облигаций с погашением в 2049 году — на отметке 235 б. п.

Глобальными координаторами сделки выступили Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley . Совместными ведущими организаторами выпуска были Bank of China Industrial & Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group.