Китай обошел США по инвестициям в чистую энергию 

В прошлом году почти половина новых инвестиций в возобновляемые источники энергии в мире составила $279,8 млрд, поступивших из Китая, сообщается в докладе, опубликованном 5 апреля Bloomberg New Energy Finance и Центром финансирования устойчивой энергетики под управлением Программы ООН по окружающей среде и Frankfurt School of Finance and Management.