Ещё
Китай обошел США по инвестициям в чистую энергию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай обошел США по инвестициям в чистую энергию 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика» Китай, крупнейший в мире производитель парниковых газов, решил ребалансировать свою сферу энергетики и начать использовать более чистую энергию.
Эта решимость отразилась в суммах средств, вложенных в возобновляемые источники энергии в прошлом году, которые затмили расходы следующего крупнейшего инвестора в этом секторе — США.
В прошлом году почти половина новых инвестиций в возобновляемые источники энергии в мире составила $279,8 млрд, поступивших из Китая, сообщается в докладе, опубликованном 5 апреля Bloomberg New Energy Finance и Центром финансирования устойчивой энергетики под управлением Программы ООН по окружающей среде и Frankfurt School of Finance and Management.
Инвестиции Китая в возобновляемые источники энергии, исключая крупные гидроэнергетические проекты, выросли на 30% по сравнению с 2016 годом и стали более чем в три раза выше, чем в США, чьи инвестиции в сектор сократились на 6% с 2016 года до $40,5 млрд в прошлом году.
Впервые Китай обогнал США в инвестициях в область возобновляемых источников энергии в 2009 году, но разрыв между ними составил в то время $14 млрд
Вместе с тем «большой тройке» развивающихся стран, Китай, Индия и Бразилия, принадлежат рекордные 63% глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2017 году, отмечается в отчете. Инвестиции развивающихся стран сначала превзошли инвестиции развитых стран в области возобновляемых источников энергии в 2015 году, но снизились в 2016 году.
Более двух третей общих инвестиций Китая в чистую энергетику было сделано в сектор солнечной энергии, что прибавило 53 ГВт мощности — объем, способный обеспечить более 38 млн домов. За этим последовали инвестиции в энергию ветра, на что Китай потратил почти треть своих инвестиций.
В последние годы Китай активно использует возобновляемые источники энергии для борьбы с загрязнением воздуха. Он стал крупнейшим в мире производителем солнечной энергии в 2016 году, увеличив свои фотоэлектрические мощности до 78 ГВт, в некоторых случаях превратив неработающие угольные шахты в крупнейшие в мире плавучие солнечные фермы. Тем не менее, некоторые проекты создают опасения по поводу растущего бремени субсидий, отмечается в отчете.
В целом, возобновляемые источники энергии в настоящее время составляют около 20% от общего объема потребляемой энергии в Китае, а на уголь приходится более 60%.
Тем не менее, около 26% общего объема производства электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников энергии, в мире в целом — лишь 12%. «Это показатель того, куда мы движемся, но тот факт, что возобновляемые источники энергии по-прежнему далеки от того, чтобы поставлять большую часть электроэнергии, означает, что нам еще предстоит пройти долгий путь», — отметил Нильс Штиглиц, президент Frankfurt School of Finance & Management в отчете.
Вести Экономика: последние новости
Торгсети в РФ завили о возможном дефиците продуктов США готовят запрет по сделкам с госдолгом России Каплан оптимистичен по поводу торговой войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления366
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии105
Вслед за техникой подорожает одежда44
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам117
Украина арестовала еще одно российское судно819
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение