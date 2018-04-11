Китай обошел США по инвестициям в чистую энергию

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика» Китай , крупнейший в мире производитель парниковых газов, решил ребалансировать свою сферу энергетики и начать использовать более чистую энергию.

Эта решимость отразилась в суммах средств, вложенных в возобновляемые источники энергии в прошлом году, которые затмили расходы следующего крупнейшего инвестора в этом секторе — США

В прошлом году почти половина новых инвестиций в возобновляемые источники энергии в мире составила $279,8 млрд, поступивших из Китая, сообщается в докладе, опубликованном 5 апреля Bloomberg New Energy Finance и Центром финансирования устойчивой энергетики под управлением Программы ООН по окружающей среде и Frankfurt School of Finance and Management.

Инвестиции Китая в возобновляемые источники энергии, исключая крупные гидроэнергетические проекты, выросли на 30% по сравнению с 2016 годом и стали более чем в три раза выше, чем в США, чьи инвестиции в сектор сократились на 6% с 2016 года до $40,5 млрд в прошлом году.

Впервые Китай обогнал США в инвестициях в область возобновляемых источников энергии в 2009 году, но разрыв между ними составил в то время $14 млрд

Вместе с тем «большой тройке» развивающихся стран, Китай, Индия Бразилия , принадлежат рекордные 63% глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2017 году, отмечается в отчете. Инвестиции развивающихся стран сначала превзошли инвестиции развитых стран в области возобновляемых источников энергии в 2015 году, но снизились в 2016 году.

Более двух третей общих инвестиций Китая в чистую энергетику было сделано в сектор солнечной энергии, что прибавило 53 ГВт мощности — объем, способный обеспечить более 38 млн домов. За этим последовали инвестиции в энергию ветра, на что Китай потратил почти треть своих инвестиций.

В последние годы Китай активно использует возобновляемые источники энергии для борьбы с загрязнением воздуха. Он стал крупнейшим в мире производителем солнечной энергии в 2016 году, увеличив свои фотоэлектрические мощности до 78 ГВт, в некоторых случаях превратив неработающие угольные шахты в крупнейшие в мире плавучие солнечные фермы. Тем не менее, некоторые проекты создают опасения по поводу растущего бремени субсидий, отмечается в отчете.

В целом, возобновляемые источники энергии в настоящее время составляют около 20% от общего объема потребляемой энергии в Китае, а на уголь приходится более 60%.

Тем не менее, около 26% общего объема производства электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников энергии, в мире в целом — лишь 12%. «Это показатель того, куда мы движемся, но тот факт, что возобновляемые источники энергии по-прежнему далеки от того, чтобы поставлять большую часть электроэнергии, означает, что нам еще предстоит пройти долгий путь», — отметил Нильс Штиглиц, президент Frankfurt School of Finance & Management в отчете.