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СМИ сообщили о вспышке газа после повреждения газопровода в Москве
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СМИ сообщили о вспышке газа после повреждения газопровода в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
При проведении работ в котловане был повреждён газопровод, в результате чего началось факельное горение.
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