Си Цзиньпин поддержал строительство экономического коридора с Пакистаном

Встреча состоялась на Азиатском экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.

"Стороны должны продолжать продвигать строительство китайско-пакистанского экономического диалога, планировать и претворять в жизнь инфраструктурные, энергетические проекты, а также строительство индустриальных парков в порту Гвадар", — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует ведомство.

Он также выразил поддержку со стороны Китая усилиям пакистанских властей по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и своих законных интересов.

Аббаси, в свою очередь, сказал, что Китай и Пакистан — «верные братья», которые оказывают взаимную поддержку друг другу в вопросах, представляющих коренные интересы сторон.

"Строительство китайско-пакистанского коридора имеет крайне важное значение для развития двух стран и всего региона. Пакистан готов усилить двустороннее сотрудничество в финансовой, энергетической, сельскохозяйственной, инфраструктурной сферах", — приводит МИД КНР слова Аббаси.

Он также отметил, что Пакистан придает высокое значение роли Китая в поддержании регионального и международного мира и стабильности, готов и дальше тесно сотрудничать с Китаем и координироваться по международным вопросам.