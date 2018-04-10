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Си Цзиньпин поддержал строительство экономического коридора с Пакистаном
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Си Цзиньпин поддержал строительство экономического коридора с Пакистаном 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси заявил, что сторонам необходимо продолжать строительство китайско-пакистанского экономического коридора, говорится в сообщении МИД КНР.
Встреча состоялась на Азиатском экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.
"Стороны должны продолжать продвигать строительство китайско-пакистанского экономического диалога, планировать и претворять в жизнь инфраструктурные, энергетические проекты, а также строительство индустриальных парков в порту Гвадар", — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует ведомство.
Он также выразил поддержку со стороны Китая усилиям пакистанских властей по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и своих законных интересов.
Аббаси, в свою очередь, сказал, что Китай и Пакистан — «верные братья», которые оказывают взаимную поддержку друг другу в вопросах, представляющих коренные интересы сторон.
"Строительство китайско-пакистанского коридора имеет крайне важное значение для развития двух стран и всего региона. Пакистан готов усилить двустороннее сотрудничество в финансовой, энергетической, сельскохозяйственной, инфраструктурной сферах", — приводит МИД КНР слова Аббаси.
Он также отметил, что Пакистан придает высокое значение роли Китая в поддержании регионального и международного мира и стабильности, готов и дальше тесно сотрудничать с Китаем и координироваться по международным вопросам.
Китайско-пакистанский коридор — инфраструктурный проект на сумму 46 миллиардов долларов, средства в который инвестирует Китай. В рамках проекта предполагается посредством широкой сети автомобильных и железных дорог соединить пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Индия выступает против этого проекта, так как строительство коридора подразумевает экономическую деятельность КНР и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан. Это часть исторического региона Кашмир, который является спорной территорией для Индии и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели считает регион своей территорией.
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