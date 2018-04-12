Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, банковских услуг и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 снизился на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN), которые подорожали на 0,070 п. (9,09%), закрывшись на отметке в 0,840. Котировки Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли на 0,060 п. (8,82%), завершив торги на уровне 0,740. Бумаги Stanbicibtc Hl (LAGOS:IBTC) выросли в цене на 1,65 п. (3,41%), закрывшись на отметке 49,10.

Лидерами падения стали акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ), цена которых упала на 1,15 п. (5,00%), завершив сессию на отметке 21,85. Акции Total Nig (LAGOS:TOTAL) поднялись на 10,30 п. (4,41%), закрывшись на уровне 223,50, а Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE) снизились в цене на 1,90 п. (3,53%) и завершили торги на отметке 53,00.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (57) превысило количество закрывшихся в плюсе (32), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,06%, или 0,04, достигнув отметки $66,86 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,32%, или 0,23, до $71,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,35%, или 18,40, до отметки $1.341,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,30% до 444,160, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 360,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 89,45.