Продавцы бытовой техники и электроники допускают пересмотр цен из-за курса рубля 

В России в ближайшее время могут подорожать автомобили, бытовая техника и электроника. Это связано с ростом курса евро и доллара к российскому рублю. Продавцы этих товаров пока не планируют повышать цены вслед за производителями, но не исключают этого.
Между тем европейские производители электроники и бытовой техники уже предупредили российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5-10% на фоне снижения курса рубля. Соответствующие предупреждения получили торговые сети "М. Видео", «Эльдорадо» и «Юлмарт», пишет
Цены уже выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и бытовую технику, рассказал изданию бизнес-директор «Юлмарта» Олег Пчельников.
Расценки повышают даже те поставщики, которые имеют производство в пределах России. Эксперты, правда, успокаивают, обещая, что после стабилизации курса рубля цены вновь вернутся к прежним показателям. Кроме того, ритейлеры смягчают ситуацию и не делают сильную накрутку на товары.
Как показал опыт 2014-2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме, отмечает издание. К тому же курс снижается еще только два дня, а закупочный период длится дольше.
6 апреля, напомним, США ввели новые санкции против России. После этого начали дешеветь акции некоторых компаний, и рубль сильно ослабил свои позиции. Так, во вторник на максимуме евро подорожал почти до 77 рублей, а доллар поднимался выше 63 рублей.