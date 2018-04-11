Продавцы бытовой техники и электроники допускают пересмотр цен из-за курса рубля

России в ближайшее время могут подорожать автомобили, бытовая техника и электроника. Это связано с ростом курса евро и доллара к российскому рублю. Продавцы этих товаров пока не планируют повышать цены вслед за производителями, но не исключают этого.

Между тем европейские производители электроники и бытовой техники уже предупредили российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5-10% на фоне снижения курса рубля. Соответствующие предупреждения получили торговые сети "М. Видео" , «Эльдорадо» и «Юлмарт», пишет

Цены уже выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и бытовую технику, рассказал изданию бизнес-директор «Юлмарта» Олег Пчельников.

Расценки повышают даже те поставщики, которые имеют производство в пределах России. Эксперты, правда, успокаивают, обещая, что после стабилизации курса рубля цены вновь вернутся к прежним показателям. Кроме того, ритейлеры смягчают ситуацию и не делают сильную накрутку на товары.

Как показал опыт 2014-2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме, отмечает издание. К тому же курс снижается еще только два дня, а закупочный период длится дольше.