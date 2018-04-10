Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,49%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, потребительских товаров и финансов.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 поднялся на 0,49%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Sonae Capital (LS:SONAC), которые подорожали на 0,0550 п. (5,94%), закрывшись на отметке в 0,9810. Котировки Mota Engil (LS:MOTA) выросли на 0,1050 п. (3,34%), завершив торги на уровне 3,2450. Бумаги Sonae SGPS SA (LS:YSO) выросли в цене на 0,0270 п. (2,46%), закрывшись на отметке 1,1250.

Лидерами падения стали акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), цена которых упала на 0,0040 п. (1,88%), завершив сессию на отметке 0,2090. Акции Nos SGPS SA (LS:NOS) поднялись на 0,0420 п. (0,87%), закрывшись на уровне 4,8080, а The Navigator Company SA (LS:NVGR) снизились в цене на 0,0200 п. (0,42%) и завершили торги на отметке 4,7000.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (11), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 2,86%, или 1,96, достигнув отметки $70,61 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,89%, или 1,83, до $65,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,19%, или 2,60, до отметки $1.342,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,22% до 1,2346, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8714.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 89,37.