С начала апреля рубль ослабел к доллару и евро почти на 10 процентов

Официальный курс доллара на сегодня, 11 марта, определенный Банком России , составляет 62,37 рубля (укрепление на 3,79 рубля). Курс евро — 76,85 рубля (рост на 4,92 рубля). И это уже не плавающий курс нацвалюты, а, скорее, ныряющий. В целом же с начала апреля рубль просел почти на 10 процентов к доллару и к евро. Когда же ждать возвращения на старые позиции?

"Не скоро, — предупреждает Игорь Николаев , директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». — Будет технический отскок курса рубля в обратную сторону, но он не сможет компенсировать произошедшего ослабления". По сути, утверждает эксперт, рубль вступил в очередной этап сильного ослабления и волатильности.

"Когда происходят такие катаклизмы, из этого можно сделать один вывод — рубль остается слабым, — делает вывод Николаев. — И о завершении финансового кризиса говорить рано. А слабый рубль сдерживает компании в инвестиционных расходах, население — в потребительских расходах, и все вкупе негативно отражается на экономике".

Не столь пессимистичен Борис Хейфец , профессор Финансового университета при правительстве РФ . Он считает, что ослабление рубля несет благо для экономики. Например, российские экспортеры получат дополнительную прибыль с продажи своих товаров за рубеж при сохранении прежних объемов экспорта, считает он. Правда, оговаривается, что поставки некоторой продукции за рубеж будут ограничены из-за санкций, но рост прибыли все равно будет.

Урок понедельника и вторника в том, что участники рынка и регулятор такого шока для рубля не предвидели

"Еще один положительный момент от ослабления рубля в сокращении объемов импорта, он станет дороже и невыгоден к приобретению. А это в свою очередь приведет к продолжению внутри страны курса на импортозамещение, даст толчок развитию внутренних производств", — перечисляет Хейфец.

Александр Абрамов. В позициях двух экономистов нет противоречия (они, кстати, не одиноки в своих оценках). Это как притча про стакан: для одного он наполовину полон, для другого — наполовину пуст. Главное, окончательно не расплескать то, что в нем есть. А еще лучше — наполнить до краев. Тем более, что столь резкой реакции валютного рынка можно было избежать, считает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Урок понедельника и вторника в том, говорит он, что участники рынка и регулятор данного шока не предвидели. Если бы было верно иное, то курс рубля начал бы слабеть постепенно по мере приближения решения казначейства и минфина США , считает эксперт.

"Вместо этого мы опять получили резкий скачок. Либерализация валютного курса должна помочь избегать регулярных ослаблений курса рубля в обвальном режиме. Но для этого мало механически отказаться от валютных интервенций. Надо еще сделать рынок информационно эффективным", — уверен Абрамов. И предлагает внести поправки в статью 3 закона о Центробанке, обязав ЦБ обеспечивать информационную прозрачность публичных финансовых и валютных рынков.