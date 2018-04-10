С начала апреля рубль ослабел к доллару и евро почти на 10 процентов 

Официальный курс доллара на сегодня, 11 марта, определенный Банком России, составляет 62,37 рубля (укрепление на 3,79 рубля). Курс евро — 76,85 рубля (рост на 4,92 рубля). И это уже не плавающий курс нацвалюты, а, скорее, ныряющий. В целом же с начала апреля рубль просел почти на 10 процентов к доллару и к евро. Когда же ждать возвращения на старые позиции?
"Не скоро, — предупреждает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». — Будет технический отскок курса рубля в обратную сторону, но он не сможет компенсировать произошедшего ослабления". По сути, утверждает эксперт, рубль вступил в очередной этап сильного ослабления и волатильности.
"Когда происходят такие катаклизмы, из этого можно сделать один вывод — рубль остается слабым, — делает вывод Николаев. — И о завершении финансового кризиса говорить рано. А слабый рубль сдерживает компании в инвестиционных расходах, население — в потребительских расходах, и все вкупе негативно отражается на экономике".
Не столь пессимистичен Борис Хейфец, профессор Финансового университета при правительстве РФ. Он считает, что ослабление рубля несет благо для экономики. Например, российские экспортеры получат дополнительную прибыль с продажи своих товаров за рубеж при сохранении прежних объемов экспорта, считает он. Правда, оговаривается, что поставки некоторой продукции за рубеж будут ограничены из-за санкций, но рост прибыли все равно будет.
Урок понедельника и вторника в том, что участники рынка и регулятор такого шока для рубля не предвидели
"Еще один положительный момент от ослабления рубля в сокращении объемов импорта, он станет дороже и невыгоден к приобретению. А это в свою очередь приведет к продолжению внутри страны курса на импортозамещение, даст толчок развитию внутренних производств", — перечисляет Хейфец.
В позициях двух экономистов нет противоречия (они, кстати, не одиноки в своих оценках). Это как притча про стакан: для одного он наполовину полон, для другого — наполовину пуст. Главное, окончательно не расплескать то, что в нем есть. А еще лучше — наполнить до краев. Тем более, что столь резкой реакции валютного рынка можно было избежать, считает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Урок понедельника и вторника в том, говорит он, что участники рынка и регулятор данного шока не предвидели. Если бы было верно иное, то курс рубля начал бы слабеть постепенно по мере приближения решения казначейства и минфина США, считает эксперт.
"Вместо этого мы опять получили резкий скачок. Либерализация валютного курса должна помочь избегать регулярных ослаблений курса рубля в обвальном режиме. Но для этого мало механически отказаться от валютных интервенций. Надо еще сделать рынок информационно эффективным", — уверен Абрамов. И предлагает внести поправки в статью 3 закона о Центробанке, обязав ЦБ обеспечивать информационную прозрачность публичных финансовых и валютных рынков.