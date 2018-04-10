Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,21%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов строительства, телекоммуникаций и IT и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 0,21%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (MC:ACS), которые подорожали на 1,030 п. (3,21%), закрывшись на отметке в 33,150. Котировки ArcelorMittal SA (MC:MTS) выросли на 0,765 п. (3,00%), завершив торги на уровне 26,300. Бумаги Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли в цене на 0,620 п. (2,53%), закрывшись на отметке 25,140.

Лидерами падения стали акции Inditex (MC:ITX), цена которых упала на 0,440 п. (1,69%), завершив сессию на отметке 25,650. Акции Red Electrica Corporacion SA (MC:REE) поднялись на 0,175 п. (1,06%), закрывшись на уровне 16,340, а Merlin Properties SA (MC:MRL) снизились в цене на 0,10 п. (0,84%) и завершили торги на отметке 12,32.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (107) превысило количество закрывшихся в минусе (74), а котировки 22 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,23%, или 3,10, достигнув отметки $1.343,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,84%, или 1,80, до $65,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 2,87%, или 1,97, до отметки $70,62 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,2344, а котировки EUR/GBP упали на 0,05%, достигнув отметки 0,8715.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 89,39.