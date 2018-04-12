Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, сырья и здравоохранения.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,62%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Koninklijke DSM NV (AS:DSMN), которые подорожали на 4,08 п. (4,95%), закрывшись на отметке в 86,50. Котировки Altice NV (AS:ATCA) выросли на 0,22 п. (3,08%), завершив торги на уровне 7,50. Бумаги Philips Lighting NV (AS:LIGHT) выросли в цене на 0,80 п. (2,64%), закрывшись на отметке 31,12.

Лидерами падения стали акции Heineken (AS:HEIN), цена которых упала на 1,00 п. (1,11%), завершив сессию на отметке 88,94. Акции Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA) поднялись на 0,40 п. (1,02%), закрывшись на уровне 38,70, а Relx NV (AS:RELN) снизились в цене на 0,145 п. (0,83%) и завершили торги на отметке 17,265.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (80) превысило количество закрывшихся в минусе (39), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Koninklijke DSM NV (AS:DSMN) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,95%, 4,08 п., и завершили торги на отметке 86,50.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 7,71% до отметки 13.58.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,18%, или 0,12, достигнув отметки $66,70 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,51%, или 0,37, до $71,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,44%, или 19,60, до отметки $1.340,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,36% до 1,2323, а котировки EUR/GBP упали на 0,75%, достигнув отметки 0,8658.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,31% до 89,50.