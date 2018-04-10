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Минфин продолжит борьбу с серыми зарплатами
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Минфин продолжит борьбу с серыми зарплатами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В правительстве рассматривают разные варианты «налоговой настройки», все они исходят из принципа неувеличения фискальной нагрузки, направлены на сокращение серого сектора и благоприятствуют компаниям, исправно платящим налоги, сказал министр. «Мы договорились, что эти изменения, когда они будут приняты, останутся стабильными в течение шести лет», — добавил Силуанов. Но подчеркнул, что о конкретных положениях говорить рано (недавно минфин предлагал снизить ставки страховых сборов с работодателей в обмен на увеличение НДС). Глава минэкономразвития Максим Орешкин вопрос о реформах перенаправил будущему составу правительства.
По оценке председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, на приоритетные направления (образование, здравоохранение, инфраструктура) нужны дополнительные 8 триллионов за шесть лет. Министр финансов подчеркнул, что наращивание расходов за счет относительно высоких нефтяных цен и увеличения госдолга — это пройденный «путь в никуда». Зампред ВЭБа Андрей Клепач, напротив, считает, что без модификации бюджетного правила (повышения цены нефти, после которой нефтяные доходы идут в резервы) дополнительных денег в бюджете на приоритеты не найти. Однако здесь минфин поддержала глава Счетной палаты, отметившая неэффективность госинвестиций.
И Силуанов, и Голикова скептически высказались об увеличении налоговой нагрузки на граждан (отголоски дискуссии о повышении НДФЛ до 15 процентов) и предложили поискать ресурсы в других направлениях. Только за счет улучшения администрирования, в первую очередь по НДС, налоговые поступления выросли за 2013 по 2017 год на 1,5 процента ВВП, напомнил Силуанов. Сейчас таким дополнительным источником станет прежде всего обеление сектора зарплат, где скрыт значительный объем неуплачиваемых страховых взносов и НДФЛ.
Силуанов подтвердил твердое намерение минфина добиться 50-процентных дивидендов от всех госкомпаний (по большинству решение уже принято) и перехода к адресной соцподдержке — две трети преференций получают люди, которые имеют неплохой достаток, объяснил министр.
Ревизия также может затронуть часть налоговых льгот, их объем глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров оценил в 9,6 триллиона рублей в год.
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