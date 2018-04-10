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Минфин РФ предлагает сделать единой цену на водку
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Минфин РФ предлагает сделать единой цену на водку 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Минимальная цена на водку крепостью от 37 до 40 градусов должна стать единой.
Как передает ТАСС, такой шаг предлагается в проекте приказа министерства финансов России, опубликованного на едином портале раскрытия информации.
Поясняется, что данная мера нужна для устранения разночтений «в части применения установленных минимальных цен на алкогольную продукцию (водку)».
Минфин считает, что это исключит возможность производителям водки крепостью 38% не применять минимальную цену при ее сбыте.
В данное время минимальная цена за поллитра водки составляет 205 рублей.
Ранее в финансовом ведомстве заверяли общественность, что не ратуют за повышение минимальных розничных цен, поскольку, как правило, их рост связан с повышением акцизов, а они на крепкий алкоголь в России заморожены еще на два года.
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