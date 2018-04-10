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Поставщики бытовой техники и электроники предупредили ритейлеров о возможном росте цен
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Поставщики бытовой техники и электроники предупредили ритейлеров о возможном росте цен 

BFM.RU 51 минуту назад
Крупнейшие российские сети электроники и бытовой техники «М. Видео» и «Эльдорадо» начали получать предупреждения от европейских поставщиков о возможном повышении закупочных цен на 5-10% из-за снижения курса рубля. «Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%», — сказала «Интерфаксу» представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. В первую очередь, это касается европейских производителей, у которых нет локального производства в России.
«Хотя европейские производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%, «М. Видео» делает все возможное, чтобы удержать текущие цены и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отметила представитель «М. Видео» Валерия Андреева.
«Эльдорадо» также пообещала «приложить максимум усилий для сдерживания роста цен» и продолжить предлагать скидки и акции.
На сегодняшний день уровень покупательской активности находится в рамках сезонности, пока не зафиксирован особый всплеск спроса.
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